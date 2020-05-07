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На торгах 7 мая рубль ослаб к трем валютам

07.05.2020 13:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 7 мая прошли очередные торги валютами.

Доллар вырос на BYN 0,0006 — до 2,4533 рубля.

Евро подорожал на BYN 0,0016 — до 2,6518 рубля.

Российский рубль вырос на BYN 0,0082 — до 3,3181 белорусского рубля за 100 российских рублей.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар вырос на BYN 0,0006 - до 2,4533 рубля.
 
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