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На торгах 7 мая рубль ослаб к трем валютам
07.05.2020 13:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 7 мая прошли очередные торги валютами.
Доллар вырос на BYN 0,0006 — до 2,4533 рубля.
Евро подорожал на BYN 0,0016 — до 2,6518 рубля.
Российский рубль вырос на BYN 0,0082 — до 3,3181 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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Доллар вырос на BYN 0,0006 - до 2,4533 рубля.
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