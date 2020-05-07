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Завтра депутаты назначат дату президентских выборов. В парламент пустят только «центральные СМИ»
07.05.2020 15:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пятницу, 8 мая, в Палате представителей депутаты соберутся на внеочередное заседание, чтобы назначить дату президентских выборов. Об этом TUT.BY рассказал руководитель пресс-службы Палаты представителей Виталий Ермолович.
Заседание заранее не было обозначено в графике работы депутатов, сейчас все депутаты работают в своих округах.
— На повестке дня заседания завтра — рассмотреть вопрос о дате выборов, — рассказал Ермолович.
Руководитель пресс-службы отметил, что на завтрашнее заседание пустят лишь несколько государственных СМИ.
— В последнее время из-за эпидемиологической ситуации мы стремимся ограничить пул журналистов, присутствующих на заседаниях. Принято решение ограничиться на завтрашнем заседании несколькими центральными СМИ. Так что не могу вас обрадовать, TUT.BY не позовем, — сказал Ермолович.
Напомним, на днях Александр Лукашенко
Согласно Конституции выборы президента назначаются Палатой представителей не позднее чем за пять месяцев до истечения срока полномочий действующего президента. В соответствии с законодательством очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться в воскресенье не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего президента, то есть не позднее 30 августа.
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Освещать заседание в Палату представителей пригласят лишь несколько государственных СМИ.
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