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Машиностроительные предприятия Минской области развивают такое направление, как электротранспорт.

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В Жодино создадут карьерный самосвал в классе 90 тонн на электрических батареях. Зеленый тренд готов подхватить и "Амкодор".Как автохолдинги, так и небольшие предприятия всегда выводят на рынок ноу-хау. Их задача - принести пользу той или иной отрасли экономики.Актуальные и перспективные машины увидел Алексей Кондратенко (видео).