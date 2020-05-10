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В Жодино создадут карьерный самосвал в классе 90 тонн на электрических батареях

10.05.2020 15:24 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Машиностроительные предприятия Минской области развивают такое направление, как электротранспорт.


В Жодино создадут карьерный самосвал в классе 90 тонн на электрических батареях. Зеленый тренд готов подхватить и "Амкодор".

Как автохолдинги, так и небольшие предприятия всегда выводят на рынок ноу-хау. Их задача - принести пользу той или иной отрасли экономики. 

Актуальные и перспективные машины увидел Алексей Кондратенко (видео).

 
 
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Машиностроительные предприятия Минской области развивают такое направление, как электротранспорт. В Жодино создадут карьерный самосвал в классе 90 тонн на...
 
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