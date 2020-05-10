Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Электрический мини-экскаватор Komatsu PC30E-5 Компания Komatsu начала продажи электрического мини-экскаватора PC30E-5 в Японии. Эта электрическая модель, в основе конструкции которой технологический опыт,...

Компания Komatsu начала продажи электрического мини-экскаватора PC30E-5 в Японии. Эта электрическая модель, в основе конструкции которой технологический опыт, накопленный компании Komatsu в области гибридного строительного оборудования и электрических вилочных погрузчиков, обеспечивает эффективность земляных работ, не меньшую, чем экскаватор с двигателем внутреннего сгорания той же производительности. При этом минимизируется уровень вредных выхлопных газов. А также уровень производимого шума. Помимо многообещающих перспектив использования в помещениях и в ночное время экскаватор PC30E-5 может представлять собой совокупность черт динамично развивающейся модели, олицетворяющей будущее широкое использование строительного оборудования, дружественного для людей и окружающей природной среды.Доступны два типа зарядки аккумуляторов этого электроэкскаватора. Стандартный вариант предполагает полную зарядку ночью или когда машина не используется в течение длительного периода времени. Возможна также быстрая зарядка с пополнением до 80 процентов полной емкости за короткий промежуток времени. Этот выбор предлагается для повышения эффективности работы.Как прототип данная модель была представлена на выставке Bauma 2019. Перед этим выставочным дебютом компания Komatsu неоднократно проводила испытания новинки на объектах своих клиентов. Вот некоторые комментарии, сделанные клиентами, которые участвовали в тестовой эксплуатации.Благодаря низкому уровню шума мне было легко давать устные инструкции операторам машин и выявлять опасность. Благодаря отсутствию выхлопных газов нам не пришлось опасаться за деревья и живые изгороди в местах тестирования, и мы смогли улучшить нашу рабочую среду. Да и при работе внутри помещений нам не нужно было бояться вредных воздействий выхлопных газов или тепла.Komatsu запускает этот электрический мини-экскаватор как предлагаемую в аренду строительную технику для использования в Японии, намереваясь впечатлить как можно большее количество клиентов экологическими характеристиками и функциями безопасности, коими эта техника обладает. А также предпринять определенные шаги по полномасштабному маркетингу в будущем.Сохраняя приверженность качеству и надежности и работая над тем, чтобы максимизировать свою корпоративную ценность, Komatsu работает над созданием безопасных, высокопроизводительных, интеллектуальных и чистых рабочих мест будущего с помощью DANTOTSU Value. Имеются в виду решения ESG и повышение доходов за счет создания потребительских ценностей, где ESG означает Engineering Seismology Group.Осталось добавить, что в силу отсутствия двигателя внутреннего сгорания передаваемые оператору вибрации значительно снижены. Снижение же уровня стресса или усталости означает, что оператор может выполнять работу с большим комфортом, а значит, более эффективно.Машина оснащена новым высокопроизводительным зарядным устройством и высоковольтным трансформатором, который Komatsu разработал на основе своего технологического опыта в области создания гибридного строительного оборудования. Простота обслуживания аккумуляторов заключается в том, что в них не нужно добавлять электролитическую жидкость.То есть не нужно соответствующих затрат, кроме того, исключаются опасения по поводу износа или повреждения аккумуляторов оттого, что в них забыли добавить жидкость. Поскольку же зоны стандартных проверок и высокого напряжения полностью разделены, можно безопасно выполнять обычные проверки, не опасаясь высокого напряжения.