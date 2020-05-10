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Президент на неделе оценил последние модели электротранспорта на испытательном полигоне Академии наук

10.05.2020 22:54 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Двигателем современной экономики должны быть ученые. Как в Беларуси обстоит дело с новыми разработками? Президент на неделе оценил последние модели электротранспорта на испытательном полигоне Академии наук.

Специалисты не первый год работают над элементами концепции новой зеленой экономики. То, что будущее за электротранспортом, уже ни у кого не вызывает сомнений. Двигатель для отрасли и прямые поручения Главы государства. На неделе Президент лично оценил электромобили, льдоукладчики, беспилотники, элементы питания - все то, без чего нельзя представить ближайшее будущее.

Уже сейчас мир работает в условиях жесткой конкуренции, страны активно перестраиваются и подстраиваются под новые реалии. Запрос на безопасность и экологичность высок как никогда. Поэтому и в Беларуси повышенное внимание именно науке.

Конечно, параллельно со строительством БелАЭС импульс к развитию получили и многие смежные отрасли. На базе Академии наук работает межотраслевой кластер «Интеллектуальный электротранспорт». В него входит 19 организаций НАН Беларуси, Минпрома и системы образования.

А результаты работы в этом направлении совсем скоро можно будет оценить в каждом регионе. К примеру, Глава государства поручил к маю будущего года произвести десяток новых электробусов МАЗ и направить их на эксплуатацию в регионы страны.

 
 
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Двигателем современной экономики должны быть ученые. Как в Беларуси обстоит дело с новыми разработками? Президент на неделе оценил последние модели...
 
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