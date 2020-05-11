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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАРТ: количество обращений по нарушениям антимонопольного законодательства растет Примерно в 20 процентах случаев в Беларуси признаются факты нарушения антимонопольного законодательства, сообщает Министерство антимонопольного регулирования и...

Примерно в 20 процентах случаев в Беларуси признаются факты нарушения антимонопольного законодательства, сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Большинство из них касаются недобросовестной конкуренции в торговле и сфере услуг и злоупотребления доминирующим положением, например, в жилищно-коммунальной сфере. За год МАРТ также выдало более 70 предупреждений предприятиям и госорганам.Комиссия по рассмотрению дел по нарушениям антимонопольного законодательства работает в стране уже четвертый год. На рассмотрение каждого дела в среднем уходит до трех месяцев.