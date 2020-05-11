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МАРТ: количество обращений по нарушениям антимонопольного законодательства растет
11.05.2020 09:21 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПримерно в 20 процентах случаев в Беларуси признаются факты нарушения антимонопольного законодательства, сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Большинство из них касаются недобросовестной конкуренции в торговле и сфере услуг и злоупотребления доминирующим положением, например, в жилищно-коммунальной сфере. За год МАРТ также выдало более 70 предупреждений предприятиям и госорганам.
Комиссия по рассмотрению дел по нарушениям антимонопольного законодательства работает в стране уже четвертый год. На рассмотрение каждого дела в среднем уходит до трех месяцев.
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Примерно в 20 процентах случаев в Беларуси признаются факты нарушения антимонопольного законодательства, сообщает Министерство антимонопольного регулирования и...
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