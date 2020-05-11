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Белорусский рубль на торгах БВФБ укрепился к трем основным валютам
11.05.2020 13:32 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБелорусский рубль на последних перед выходными торгах укрепился к трем основным валютам. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы: доллар США 2,4415, курс евро также снизился - 2,6427. И рубль России за компанию также в красном - 3,3049 за 100 российских по Нацбанку сегодня.
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Белорусский рубль на последних перед выходными торгах укрепился к трем основным валютам. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы: доллар США 2,4415,...
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