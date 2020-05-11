Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский рубль на торгах БВФБ укрепился к трем основным валютам Белорусский рубль на последних перед выходными торгах укрепился к трем основным валютам. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы: доллар США 2,4415,...

Белорусский рубль на последних перед выходными торгах укрепился к трем основным валютам. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы: доллар США 2,4415, курс евро также снизился - 2,6427. И рубль России за компанию также в красном - 3,3049 за 100 российских по Нацбанку сегодня.