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В Беларуси осваивают различные варианты вскрытия залежей трудноизвлекаемой нефти

11.05.2020 13:32 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Увеличить потенциал добычи.  В Беларуси осваивают различные варианты вскрытия залежей трудноизвлекаемой нефти. Так, на Мармовичском месторождении заработала высокопродуктивная скважина. Извлекают 72 тонны безводных углеводородов в сутки. Добывать в таких сложных зонах помогают современные технологии бурения. Запасы оценивают в миллион тонн нефти.

 
 
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Увеличить потенциал добычи.  В Беларуси осваивают различные варианты вскрытия залежей трудноизвлекаемой нефти. Так, на Мармовичском месторождении заработала...
 
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