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В Беларуси осваивают различные варианты вскрытия залежей трудноизвлекаемой нефти
11.05.2020 13:32 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTУвеличить потенциал добычи. В Беларуси осваивают различные варианты вскрытия залежей трудноизвлекаемой нефти. Так, на Мармовичском месторождении заработала высокопродуктивная скважина. Извлекают 72 тонны безводных углеводородов в сутки. Добывать в таких сложных зонах помогают современные технологии бурения. Запасы оценивают в миллион тонн нефти.
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Увеличить потенциал добычи. В Беларуси осваивают различные варианты вскрытия залежей трудноизвлекаемой нефти. Так, на Мармовичском месторождении заработала...
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