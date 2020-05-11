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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Турфирмам могут дать отсрочку по возврату денег за путевки до 31 декабря 2020 года Поддержка экономики на фоне пандемии не ограничится одним пакетом мер, сообщил накануне премьер-министр Сергей Румас. Сегодня в работе у правительства находится...

Поддержка экономики на фоне пандемии не ограничится одним пакетом мер, сообщил накануне премьер-министр Сергей Румас. Сегодня в работе у правительства находится порядка четырех указов по поддержке разных отраслей экономики, пострадавших в результате пандемии. В частности, стало известно, что турфирмам могут дать отсрочку по возврату денег за путевки до 31 декабря 2020 года.