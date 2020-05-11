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Турфирмам могут дать отсрочку по возврату денег за путевки до 31 декабря 2020 года
11.05.2020 13:32 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПоддержка экономики на фоне пандемии не ограничится одним пакетом мер, сообщил накануне премьер-министр Сергей Румас. Сегодня в работе у правительства находится порядка четырех указов по поддержке разных отраслей экономики, пострадавших в результате пандемии. В частности, стало известно, что турфирмам могут дать отсрочку по возврату денег за путевки до 31 декабря 2020 года.
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Поддержка экономики на фоне пандемии не ограничится одним пакетом мер, сообщил накануне премьер-министр Сергей Румас. Сегодня в работе у правительства находится...
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