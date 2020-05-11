ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Аграрии Беларуси завершают весенне-полевые работы и приступают к первому укосу трав

11.05.2020 21:42 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сев однолетних трав и заготовка зеленых кормов. Аграрии Беларуси завершают весенне-полевые работы и приступают к первому укосу трав. Зеленую массу закладывают в траншеи для получения силоса. На заготовке работает вся техника. Главная задача - обеспечить кормами отрасль животноводства. 

Подробности в репортаже Юрия Карнеловича.

Зеленые корма для животноводства


Сев зерновых в этом хозяйстве уже завершен, но техника по-прежнему в полях. Производство молока и мяса  - основная специализация сельхозпредприятия, а значит нужно много зеленых кормов. Заливные луга и природные сенокосы не справляются с объемами. Поэтому приходится дополнительно высевать однолетние и многолетние травы. 

Завершается сев однолетних трав


Сев однолетних трав практически ничем не отличается от сева зерновых. Та же сеялка идет по вспаханному полю. Единственное, семена очень мелкие и скорость посадки выше,  чем  с пшеницей или овсом. Механизатор Юрий Мелех на весенних работах уже 24-й сезон. Говорит, профессионалу не составляет труда быстро настроить технику под любую культуру.

Юрий Мелех, механизатор КСУП "ЗАРЯ И К": "Можно увеличить скорость. Зерновые где-то до 12 километров, а тут до 15-18 километров скорость движения потому, что расход семян меньше чем на зерновых. За процессом высева следит компьютер".

В начале лета трава взойдет, уже в сентябре у местных буренок будет дополнительный питательный корм.

Параллельно с севом однолетних трав в хозяйстве ведется и заготовка кормов. Здесь убирают озимую рожь на зеленую массу. Ее закладывают в траншеи, уже через месяц силос пойдет на корм животным.

Заготовка зеленой массы на силос


Первый укос в этом году начали раньше обычного. Все дело в теплой погоде. По словам агрономов, важно не упустить момент уборки, ведь переросшая зеленая масса теряет свои питательные вещества.

Ирина Рябчук, главный агроном КСУП "ЗАРЯ И К": "Нельзя допустить, чтобы масса не дозрела, маленькая была, также чтобы перестояла. Чтобы максимально полезные свойства в этой массе сохранились, поэтому уже приступили к заготовке кормов, потому что это первостепенная задача для нашего хозяйства. Сейчас мы занимаемся закладкой озимой ржи на силос".

Качественные корма - залог развития животноводства


Непрерывная заготовка зеленых кормов в хозяйстве будет длиться до поздней осени. Рацион питания для местных буренок составляют зоотехники. Витамины, пищевые добавки, белки. От такой смеси молоко на этой ферме получают исключительно экстра-класса. Растут и надои.

Сергей Иванчиков, главный зоотехник КСУП "ЗАРЯ И К": "Удой на этой ферме на сегодняшний день составляет 18 литров, что к прошлому году прибавка составляет 1,6 килограмма. Есть отдельные коровы у нас, у которых удой  до 50 килограммов доходит в сутки".

Сенокосов в хозяйстве более 1300 гектаров. Совсем скоро здесь начнут заготовку многолетних трав. А сев однолетних завершат уже в ближайшие два дня. 


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сев однолетних трав и заготовка зеленых кормов. Аграрии Беларуси завершают весенне-полевые работы и приступают к первому укосу трав. Зеленую массу закладывают в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси осваивают различные варианты вскрытия залежей трудноизвлекаемой нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

10.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
11.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика