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Аграрии Беларуси завершают весенне-полевые работы и приступают к первому укосу трав
11.05.2020 21:42 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСев однолетних трав и заготовка зеленых кормов. Аграрии Беларуси завершают весенне-полевые работы и приступают к первому укосу трав. Зеленую массу закладывают в траншеи для получения силоса. На заготовке работает вся техника. Главная задача - обеспечить кормами отрасль животноводства.
Подробности в репортаже Юрия Карнеловича.
Зеленые корма для животноводства
Сев зерновых в этом хозяйстве уже завершен, но техника по-прежнему в полях. Производство молока и мяса - основная специализация сельхозпредприятия, а значит нужно много зеленых кормов. Заливные луга и природные сенокосы не справляются с объемами. Поэтому приходится дополнительно высевать однолетние и многолетние травы.
Завершается сев однолетних трав
Сев однолетних трав практически ничем не отличается от сева зерновых. Та же сеялка идет по вспаханному полю. Единственное, семена очень мелкие и скорость посадки выше, чем с пшеницей или овсом. Механизатор Юрий Мелех на весенних работах уже 24-й сезон. Говорит, профессионалу не составляет труда быстро настроить технику под любую культуру.
Юрий Мелех, механизатор КСУП "ЗАРЯ И К": "Можно увеличить скорость. Зерновые где-то до 12 километров, а тут до 15-18 километров скорость движения потому, что расход семян меньше чем на зерновых. За процессом высева следит компьютер".
В начале лета трава взойдет, уже в сентябре у местных буренок будет дополнительный питательный корм.
Параллельно с севом однолетних трав в хозяйстве ведется и заготовка кормов. Здесь убирают озимую рожь на зеленую массу. Ее закладывают в траншеи, уже через месяц силос пойдет на корм животным.
Заготовка зеленой массы на силос
Первый укос в этом году начали раньше обычного. Все дело в теплой погоде. По словам агрономов, важно не упустить момент уборки, ведь переросшая зеленая масса теряет свои питательные вещества.
Ирина Рябчук, главный агроном КСУП "ЗАРЯ И К": "Нельзя допустить, чтобы масса не дозрела, маленькая была, также чтобы перестояла. Чтобы максимально полезные свойства в этой массе сохранились, поэтому уже приступили к заготовке кормов, потому что это первостепенная задача для нашего хозяйства. Сейчас мы занимаемся закладкой озимой ржи на силос".
Качественные корма - залог развития животноводства
Непрерывная заготовка зеленых кормов в хозяйстве будет длиться до поздней осени. Рацион питания для местных буренок составляют зоотехники. Витамины, пищевые добавки, белки. От такой смеси молоко на этой ферме получают исключительно экстра-класса. Растут и надои.
Сергей Иванчиков, главный зоотехник КСУП "ЗАРЯ И К": "Удой на этой ферме на сегодняшний день составляет 18 литров, что к прошлому году прибавка составляет 1,6 килограмма. Есть отдельные коровы у нас, у которых удой до 50 килограммов доходит в сутки".
Сенокосов в хозяйстве более 1300 гектаров. Совсем скоро здесь начнут заготовку многолетних трав. А сев однолетних завершат уже в ближайшие два дня.
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Сев однолетних трав и заготовка зеленых кормов. Аграрии Беларуси завершают весенне-полевые работы и приступают к первому укосу трав. Зеленую массу закладывают в...
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