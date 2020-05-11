Источник материала: БT

Зеленые корма для животноводства

Завершается сев однолетних трав

Заготовка зеленой массы на силос

Качественные корма - залог развития животноводства

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аграрии Беларуси завершают весенне-полевые работы и приступают к первому укосу трав Сев однолетних трав и заготовка зеленых кормов. Аграрии Беларуси завершают весенне-полевые работы и приступают к первому укосу трав. Зеленую массу закладывают в...

Сев однолетних трав и заготовка зеленых кормов. Аграрии Беларуси завершают весенне-полевые работы и приступают к первому укосу трав. Зеленую массу закладывают в траншеи для получения силоса. На заготовке работает вся техника. Главная задача - обеспечить кормами отрасль животноводства.Подробности в репортажеСев зерновых в этом хозяйстве уже завершен, но техника по-прежнему в полях. Производство молока и мяса - основная специализация сельхозпредприятия, а значит нужно много зеленых кормов. Заливные луга и природные сенокосы не справляются с объемами. Поэтому приходится дополнительно высевать однолетние и многолетние травы.Сев однолетних трав практически ничем не отличается от сева зерновых. Та же сеялка идет по вспаханному полю. Единственное, семена очень мелкие и скорость посадки выше, чем с пшеницей или овсом. Механизатор Юрий Мелех на весенних работах уже 24-й сезон. Говорит, профессионалу не составляет труда быстро настроить технику под любую культуру.В начале лета трава взойдет, уже в сентябре у местных буренок будет дополнительный питательный корм.Параллельно с севом однолетних трав в хозяйстве ведется и заготовка кормов. Здесь убирают озимую рожь на зеленую массу. Ее закладывают в траншеи, уже через месяц силос пойдет на корм животным.Первый укос в этом году начали раньше обычного. Все дело в теплой погоде. По словам агрономов, важно не упустить момент уборки, ведь переросшая зеленая масса теряет свои питательные вещества.Непрерывная заготовка зеленых кормов в хозяйстве будет длиться до поздней осени. Рацион питания для местных буренок составляют зоотехники. Витамины, пищевые добавки, белки. От такой смеси молоко на этой ферме получают исключительно экстра-класса. Растут и надои.Сенокосов в хозяйстве более 1300 гектаров. Совсем скоро здесь начнут заготовку многолетних трав. А сев однолетних завершат уже в ближайшие два дня.