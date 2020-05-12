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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Посевная кампания в Беларуси на финишной прямой Работы по севу яровых культур в стране фактически завершили. Зерновые и зернобобовые уже занимают 95 % площадей. Заканчивают с кукурузой и сахарной свеклой. ...

Работы по севу яровых культур в стране фактически завершили. Зерновые и зернобобовые уже занимают 95 % площадей. Заканчивают с кукурузой и сахарной свеклой.Аграрии Минской области в Дзержинском районе на финишной по посадке картофеля. Сорта второго хлеба преимущественно белорусские: "Вектор" - картофель с красной кожурой, "Бриз" - с белой. В сутки техника обрабатывает примерно 10 гектаров.Гомельская, Брестская и Гродненская области уже засевают площади поливитаминной гречихой. Параллельно с посевной кампанией на мехдворах проверяют технику.