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Посевная кампания в Беларуси на финишной прямой

12.05.2020 09:18 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Работы по севу яровых культур в стране фактически завершили. Зерновые и зернобобовые уже занимают 95 % площадей. Заканчивают с кукурузой и сахарной свеклой.

Аграрии Минской области в Дзержинском районе на финишной по посадке картофеля. Сорта второго хлеба преимущественно белорусские: "Вектор" - картофель с красной кожурой, "Бриз" - с белой. В сутки техника обрабатывает примерно 10 гектаров.

Иван Гаргун, директор ОАО "Маяк-78": "Картошки мы посадили 100 га. Сейчас садим "коммуну", как мы ее называем. Это картофель для людей. Потом мы выкапываем и каждому. Для того, чтоб у них не болела голова, что надо обработать, убрать, - для работников хозяйства".

Гомельская, Брестская и Гродненская области уже засевают площади поливитаминной гречихой. Параллельно с посевной кампанией на мехдворах проверяют технику.

 
 
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Работы по севу яровых культур в стране фактически завершили. Зерновые и зернобобовые уже занимают 95 % площадей. Заканчивают с кукурузой и сахарной свеклой. ...
 
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