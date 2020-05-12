ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусский автозавод работает над созданием 90-тонного самосвала на электрических батареях

12.05.2020 09:18 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Безопасность и экологичность для карьерных технологий! Белорусский автозавод работает над созданием 90-тонного самосвала на электрических батареях. Проект реализуется совместно с партнерами холдинга из Южной Кореи. Еще одно инновационное направление БелАЗа - гибрид троллейбусов и самосвалов. Это так называемые дизель-троллейвозы. Их двигателям нужно топливо для работы, но большая часть энергии поступает от электричества.

Петр Пархомчик, гендиректор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-холдинг": "Мы сейчас получили очень серьезный заказ с Сахалина. Одно из предприятий, которое занимается добычей угля, заказало у нас дизель-троллейвозы. Что такое троллейбус, все знают, примерно то же самое делает и БелАЗ. То есть, он будет использовать дизельное топливо на 30-40%, а остальные 60-70 - на электрической энергии".

Отметим, премьера электросамосвала 90-тонника БелАЗ - уже этим летом. Как подсчитали специалисты, за 10 лет своей работы в карьерах он может сэкономить на топливе около трех миллионов долларов. А это половина стоимости самой машины.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Безопасность и экологичность для карьерных технологий! Белорусский автозавод работает над созданием 90-тонного самосвала на электрических батареях. Проект...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Аграрии Беларуси завершают весенне-полевые работы и приступают к первому укосу трав
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

11.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
12.05.2020
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика