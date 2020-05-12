Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский автозавод работает над созданием 90-тонного самосвала на электрических батареях Безопасность и экологичность для карьерных технологий! Белорусский автозавод работает над созданием 90-тонного самосвала на электрических батареях. Проект...

Безопасность и экологичность для карьерных технологий! Белорусский автозавод работает над созданием 90-тонного самосвала на электрических батареях. Проект реализуется совместно с партнерами холдинга из Южной Кореи. Еще одно инновационное направление БелАЗа - гибрид троллейбусов и самосвалов. Это так называемые дизель-троллейвозы. Их двигателям нужно топливо для работы, но большая часть энергии поступает от электричества.Отметим, премьера электросамосвала 90-тонника БелАЗ - уже этим летом. Как подсчитали специалисты, за 10 лет своей работы в карьерах он может сэкономить на топливе около трех миллионов долларов. А это половина стоимости самой машины.