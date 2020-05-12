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Белорусский автозавод работает над созданием 90-тонного самосвала на электрических батареях
12.05.2020 09:18 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБезопасность и экологичность для карьерных технологий! Белорусский автозавод работает над созданием 90-тонного самосвала на электрических батареях. Проект реализуется совместно с партнерами холдинга из Южной Кореи. Еще одно инновационное направление БелАЗа - гибрид троллейбусов и самосвалов. Это так называемые дизель-троллейвозы. Их двигателям нужно топливо для работы, но большая часть энергии поступает от электричества.
Петр Пархомчик, гендиректор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-холдинг": "Мы сейчас получили очень серьезный заказ с Сахалина. Одно из предприятий, которое занимается добычей угля, заказало у нас дизель-троллейвозы. Что такое троллейбус, все знают, примерно то же самое делает и БелАЗ. То есть, он будет использовать дизельное топливо на 30-40%, а остальные 60-70 - на электрической энергии".
Отметим, премьера электросамосвала 90-тонника БелАЗ - уже этим летом. Как подсчитали специалисты, за 10 лет своей работы в карьерах он может сэкономить на топливе около трех миллионов долларов. А это половина стоимости самой машины.
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Безопасность и экологичность для карьерных технологий! Белорусский автозавод работает над созданием 90-тонного самосвала на электрических батареях. Проект...
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