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Беларусь и Россия достигли понимания по изменению условий кредита на БелАЭС
12.05.2020 10:28 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОб этом журналистам рассказал замглавы энергетики Беларуси Михаил Михадюк: "Понимание с российской стороны есть, но документы еще не подписаны". По словам Михаила Михадюка, в настоящее время ведется работа по корректировке условий кредитного соглашения, при этом все документы на стадии окончательного согласования. Напомним, соглашение о предоставлении российского кредита для строительства БелАЭС было подписано 25 ноября 2011 года.
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Об этом журналистам рассказал замглавы энергетики Беларуси Михаил Михадюк: "Понимание с российской стороны есть, но документы еще не подписаны". По словам Михаила...
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