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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Танкер с нефтью для Беларуси из Саудовской Аравии прибыл в порт Клайпеды На судне 87 тысяч тонн углеводородов. Сейчас оно на разгрузке. Через два дня сырье от компании Saudi ArАmco отправят по железной дороге на "Нафтан". В дальнейшем...

На судне 87 тысяч тонн углеводородов. Сейчас оно на разгрузке. Через два дня сырье от компании Saudi ArАmco отправят по железной дороге на "Нафтан". В дальнейшем возможность поставок арабской нефти, отметили в "Белнефтехиме", будет зависеть от ситуации на рынке. В этом году Беларусь также закупала норвежское и азербайджанское сырье.