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Танкер с нефтью для Беларуси из Саудовской Аравии прибыл в порт Клайпеды

12.05.2020 13:44 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

На судне 87 тысяч тонн углеводородов. Сейчас оно на разгрузке. Через два дня сырье от компании Saudi ArАmco отправят по железной дороге на "Нафтан". В дальнейшем возможность поставок арабской нефти, отметили в "Белнефтехиме", будет зависеть от ситуации на рынке. В этом году Беларусь также закупала норвежское и азербайджанское сырье.

 
 
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На судне 87 тысяч тонн углеводородов. Сейчас оно на разгрузке. Через два дня сырье от компании Saudi ArАmco отправят по железной дороге на "Нафтан". В дальнейшем...
 
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