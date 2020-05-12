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Танкер с нефтью для Беларуси из Саудовской Аравии прибыл в порт Клайпеды
12.05.2020 13:44 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНа судне 87 тысяч тонн углеводородов. Сейчас оно на разгрузке. Через два дня сырье от компании Saudi ArАmco отправят по железной дороге на "Нафтан". В дальнейшем возможность поставок арабской нефти, отметили в "Белнефтехиме", будет зависеть от ситуации на рынке. В этом году Беларусь также закупала норвежское и азербайджанское сырье.
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На судне 87 тысяч тонн углеводородов. Сейчас оно на разгрузке. Через два дня сырье от компании Saudi ArАmco отправят по железной дороге на "Нафтан". В дальнейшем...
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