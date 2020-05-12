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Курсы валют на 12 мая
12.05.2020 10:28 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTРубль незначительно окреп к доллару и евро. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 44 копейки. Евро по Нацбанку 2.64. По отношению к российскому рублю нацвалюта ослабла, также незначительно, 3 рубля 31 копейка стоят 100 российских рублей, подорожав почти на копейку за сутки.
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Рубль незначительно окреп к доллару и евро. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 44 копейки. Евро по Нацбанку 2.64. По отношению к российскому рублю нацвалюта ослабла,...
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