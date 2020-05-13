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Первая виртуальная выставка Made in Belarus откроется 16 июня

13.05.2020 11:40 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

На онлайн-экспозиции можно будет ознакомиться с новинками сельскохозяйственной и пищевой продукции. Виртуальная платформа включит в себя стенды предприятий, представленных в двух павильонах. На каждом стенде будет видеоприветствие от компании-участника, виртуальные экспонаты, различные деловые предложения в форматах документов и изображений, а также контактная информация. Будет работать и чат, с помощью которого сотрудники компаний смогут пообщаться со всеми посетителями выставки. Платформа виртуальной экспозиции будет работать на протяжении месяца, что, по мнению организаторов, позволит посетить ее всем заинтересованным. 
 
 
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На онлайн-экспозиции можно будет ознакомиться с новинками сельскохозяйственной и пищевой продукции. Виртуальная платформа включит в себя стенды предприятий,...
 
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