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Первая виртуальная выставка Made in Belarus откроется 16 июня
13.05.2020 11:40 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНа онлайн-экспозиции можно будет ознакомиться с новинками сельскохозяйственной и пищевой продукции. Виртуальная платформа включит в себя стенды предприятий, представленных в двух павильонах. На каждом стенде будет видеоприветствие от компании-участника, виртуальные экспонаты, различные деловые предложения в форматах документов и изображений, а также контактная информация. Будет работать и чат, с помощью которого сотрудники компаний смогут пообщаться со всеми посетителями выставки. Платформа виртуальной экспозиции будет работать на протяжении месяца, что, по мнению организаторов, позволит посетить ее всем заинтересованным.
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На онлайн-экспозиции можно будет ознакомиться с новинками сельскохозяйственной и пищевой продукции. Виртуальная платформа включит в себя стенды предприятий,...
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