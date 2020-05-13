Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первая виртуальная выставка Made in Belarus откроется 16 июня На онлайн-экспозиции можно будет ознакомиться с новинками сельскохозяйственной и пищевой продукции. Виртуальная платформа включит в себя стенды предприятий,...

На онлайн-экспозиции можно будет ознакомиться с новинками сельскохозяйственной и пищевой продукции. Виртуальная платформа включит в себя стенды предприятий, представленных в двух павильонах. На каждом стенде будет видеоприветствие от компании-участника, виртуальные экспонаты, различные деловые предложения в форматах документов и изображений, а также контактная информация. Будет работать и чат, с помощью которого сотрудники компаний смогут пообщаться со всеми посетителями выставки. Платформа виртуальной экспозиции будет работать на протяжении месяца, что, по мнению организаторов, позволит посетить ее всем заинтересованным.