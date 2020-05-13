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Нацбанк вновь снижает ставку рефинансирования. Причем шаг увеличился
13.05.2020 12:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Нацбанк с 20 мая 2020 года снижает ставку рефинансирования с 8,75 до 8 процентов годовых, ставка по кредиту овернайт опустится с 9,75 до 9% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 7,75 до 7% годовых.
Как сообщает пресс-служба Нацбанка, соответствующие решения приняты правлением Нацбанка Беларуси по итогам заседания по денежно-кредитной политике 13 мая 2020 года.
Как ранее сообщалось, уровень инфляции в апреле
Напомним, с 19 февраля 2020 года ставка рефинансирования
Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, ставка рефинансирования в 2020 году в среднем должна составить 9,5% годовых. Ключевая цель монетарной политики Нацбанка — удержание инфляции на уровне не выше 5% декабрь 2020 года к декабрю 2019-го.
Очередное заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на 12 августа 2020 года.
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Нацбанк с 20 мая 2020 года снижает ставку рефинансирования с 8,75 до 8 процентов годовых, ставка по кредиту овернайт - с 9,75 до 9 процентов годовых, ставка по депозиту...
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