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В Беларуси снижают ставку рефинансирования
13.05.2020 12:20 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Ставка рефинансирования в Беларуси снижается с 20 мая до 8% годовых - на 0,75 процентных пункта.
Об этом
Вместе со ставкой рефинансирования снижатся ставка по кредиту овернайт – с 9,75 до 9% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 7,75 до 7% годовых.
Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 13 мая 2020 года.
Текст заявления председателя Правления Национального банка по итогам состоявшегося заседания будет опубликован на сайте Национального банка в 15:00.
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Ставка рефинансирования в Беларуси снижается с 20 мая до 8% годовых - на 0,75 процентных пункта. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка страны в среду....
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