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В Беларуси снижают ставку рефинансирования

13.05.2020 12:20 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ставка рефинансирования в Беларуси снижается с 20 мая до 8% годовых - на 0,75 процентных пункта.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка страны в среду.

Вместе со ставкой рефинансирования снижатся ставка по кредиту овернайт – с 9,75 до 9% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 7,75 до 7% годовых.

Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 13 мая 2020 года.

Текст заявления председателя Правления Национального банка по итогам состоявшегося заседания будет опубликован на сайте Национального банка в 15:00.

 
 
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Ставка рефинансирования в Беларуси снижается с 20 мая до 8% годовых - на 0,75 процентных пункта. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка страны в среду....
 
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