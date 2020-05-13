В Беларуси снижают ставку рефинансирования

Ставка рефинансирования в Беларуси снижается с 20 мая до 8% годовых - на 0,75 процентных пункта.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка страны в среду.

Вместе со ставкой рефинансирования снижатся ставка по кредиту овернайт – с 9,75 до 9% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 7,75 до 7% годовых.

Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 13 мая 2020 года.

Текст заявления председателя Правления Национального банка по итогам состоявшегося заседания будет опубликован на сайте Национального банка в 15:00.