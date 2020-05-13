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Передача данных через сеть 5G: будущее на дорогах

13.05.2020 13:08 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Более трех лет Bosch совместно с другими представителями среднего и крупного бизнеса, а также исследовательскими институтами работали над проектом 5G NetMobil и наконец представили его первые результаты. Уже в ближайшем будущем водители смогут управлять автомобилем с помощью передачи данных с радаров и других дорожных приборов на основе технологии 5G.

Во многих ситуациях сложно предвидеть внезапное появление пешеходов на искривленных перекрестках или других машин из-за поворота. Новая сеть передачи данных позволит оценивать дорожную обстановку независимо от наличия любых препятствий. Прямой канал связи между автомобилями (V2V), между автомобилями и инфраструктурой (V2I), а также автомобилями и сетью (V2N) поможет водителю получать всю необходимую информацию в режиме реального времени.

«Благодаря проекту 5G NetMobil мы можем продемонстрировать, как современные коммуникационные технологии делают дорожное движение более безопасным, эффективным и в то же время экономичным»,  – отметил Томас Рэйчел, государственный секретарь парламента в Министерстве образования и науки Германии. На реализацию проекта ведомство выделило 9,5 миллионов евро.

Проект 5G NetMobil нацелен на решение сразу нескольких вопросов: организацию безопасного движения транспортных средств, предотвращение аварийных ситуаций, интеллектуальное управление транспортным потоком, а также синхронизацию данных приложений и устройств, связанных с безопасностью движения, – все с помощью сотовой сети пятого поколения.

Коммерческие транспортные средства в будущем смогут использовать этот канал передачи данных для передвижения в автоколоннах – наличие сигнала между грузовиками синхронизирует ускорение, торможение и рулевое управление всех автомобилей, а также позволит сократить расход топлива.

«Результаты исследований показывают, что проект может широко применяться в различных сферах жизни. Причем не только его координаторами − представителями промышленности и исследовательского сообщества, но и обычными участниками дорожного движения», − говорит доктор Франк Хофманн из Robert Bosch GmbH, координатор 5G NetMobil в сфере производства.

Например, один из инструментов 5G NetMobil для трансляции сигнала – камера на перекрестках, которая распознает пешеходов и велосипедистов и за несколько миллисекунд предупреждает об этом каждый приближающийся автомобиль.

 
 
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Более трех лет Bosch совместно с другими представителями среднего и крупного бизнеса, а также исследовательскими институтами работали над проектом 5G NetMobil и наконец...
 
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