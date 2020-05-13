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Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 8 %
13.05.2020 13:18 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОчередной исторический минимум. Нацбанк опускает ставку рефинансирования на 0,75 %. Решение принято сегодня на заседании правления регулятора. С 20 мая ключевая ставка выйдет на уровень 8 % ровно. Ставку снижают поэтапно с 2015 года, пересматривая каждые три месяца. Регулятор принимает решение с учетом инфляции и других тенденций в экономике.
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Очередной исторический минимум. Нацбанк опускает ставку рефинансирования на 0,75 %. Решение принято сегодня на заседании правления регулятора. С 20 мая ключевая...
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