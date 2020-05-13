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Подписка на онлайн-кинотеатр Amediateka появилась в МТС Кино

13.05.2020 16:05 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В сервисе МТС Кино стала доступна подписка на онлайн-кинотеатр Amediateka. Теперь пользователи могут смотреть премьеры фильмов и сериалов известных студий одновременно со всем миром. При этом трафик для абонентов МТС не тарифицируется.

В Amediateka представлены новинки ведущих студий: HBO, Showtime, CBS, BBC и др. Фильмы и сериалы доступны в формате Full HD и без перерывов на рекламу — в любой момент можно поставить видео на паузу или перемотать. Также пользователи могут переключиться на оригинальную звуковую дорожку и смотреть сериалы с русскими субтитрами. Эта функция полезна тем, кто хочет подтянуть иностранные языки.

Смотреть видеоконтент Amediateka можно сразу на 5 устройствах — смартфоне, планшете, ноутбуке, компьютере и телевизоре.

Услуга доступна в сервисе МТС Кино. Чтобы подключить Amediateka, абоненту нужно отправить USSD-запрос на номер *206#.

Доступ к онлайн-платформе Amediateka предоставляется бесплатно в течение 7 дней с момента первого подключения, далее ее стоимость составит 0,47 рубля в сутки.

Подробнее о сервисе МТС Кино смотрите здесь.

 
 
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В сервисе МТС Кино стала доступна подписка на онлайн-кинотеатр Amediateka. Теперь пользователи могут смотреть премьеры фильмов и сериалов известных студий...
 
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