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Нацбанк прогнозирует уровень инфляции в Беларуси не выше 5-6 % по итогу года

13.05.2020 17:58 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Это стало основанием для понижения ставки рефинансирования на 75 сотых процента. Так, с 20 мая ключевая ставка выйдет на уровень 8 % ровно. Ставку снижают поэтапно с 2015 года, пересматривая каждые три месяца на фоне актуальных тенденций в экономике.

Ускорение инфляции в начале года регулятор считает временным. Среди оснований для таких прогнозов - падение мирового спроса и низкие цены на сырьевые товары. Это послужило основанием для смягчения монетарной политики, пояснили в Нацбанке.
 
 
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Это стало основанием для понижения ставки рефинансирования на 75 сотых процента. Так, с 20 мая ключевая ставка выйдет на уровень 8 % ровно. Ставку снижают поэтапно с 2015...
 
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