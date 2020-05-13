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Нацбанк прогнозирует уровень инфляции в Беларуси не выше 5-6 % по итогу года
13.05.2020 17:58 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЭто стало основанием для понижения ставки рефинансирования на 75 сотых процента. Так, с 20 мая ключевая ставка выйдет на уровень 8 % ровно. Ставку снижают поэтапно с 2015 года, пересматривая каждые три месяца на фоне актуальных тенденций в экономике.
Ускорение инфляции в начале года регулятор считает временным. Среди оснований для таких прогнозов - падение мирового спроса и низкие цены на сырьевые товары. Это послужило основанием для смягчения монетарной политики, пояснили в Нацбанке.
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Это стало основанием для понижения ставки рефинансирования на 75 сотых процента. Так, с 20 мая ключевая ставка выйдет на уровень 8 % ровно. Ставку снижают поэтапно с 2015...
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