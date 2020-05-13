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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нацбанк прогнозирует уровень инфляции в Беларуси не выше 5-6 % по итогу года Это стало основанием для понижения ставки рефинансирования на 75 сотых процента. Так, с 20 мая ключевая ставка выйдет на уровень 8 % ровно. Ставку снижают поэтапно с 2015...

Это стало основанием для понижения ставки рефинансирования на 75 сотых процента. Так, с 20 мая ключевая ставка выйдет на уровень 8 % ровно. Ставку снижают поэтапно с 2015 года, пересматривая каждые три месяца на фоне актуальных тенденций в экономике.Ускорение инфляции в начале года регулятор считает временным. Среди оснований для таких прогнозов - падение мирового спроса и низкие цены на сырьевые товары. Это послужило основанием для смягчения монетарной политики, пояснили в Нацбанке.