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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Инновационные разработки в деревообрабатывающей области продемонстрирует новый резидент "Великого камня" Очередное пополнение в "Великом камне". Инновационные разработки в деревообрабатывающей области продемонстрирует новый резидент, зарегистрированный в...

Очередное пополнение в "Великом камне". Инновационные разработки в деревообрабатывающей области продемонстрирует новый резидент, зарегистрированный в китайско-белорусском индустриальном парке. В основе производства компания из Поднебесной использует принципы индустрии 4.0. Представить первые изделия планируют через 2 года. Всего же в индустриальном парке зарегистрированы резиденты из 15 стран мира.