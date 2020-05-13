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Инновационные разработки в деревообрабатывающей области продемонстрирует новый резидент "Великого камня"

13.05.2020 19:08 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Очередное пополнение в "Великом камне". Инновационные разработки в деревообрабатывающей области продемонстрирует новый резидент, зарегистрированный в китайско-белорусском индустриальном парке. В основе производства компания из Поднебесной использует принципы индустрии 4.0. Представить первые изделия планируют через 2 года. Всего же в индустриальном  парке  зарегистрированы резиденты из 15 стран мира.

 
 
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Очередное пополнение в "Великом камне". Инновационные разработки в деревообрабатывающей области продемонстрирует новый резидент, зарегистрированный в...
 
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