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Инновационные разработки в деревообрабатывающей области продемонстрирует новый резидент "Великого камня"
13.05.2020 19:08 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОчередное пополнение в "Великом камне". Инновационные разработки в деревообрабатывающей области продемонстрирует новый резидент, зарегистрированный в китайско-белорусском индустриальном парке. В основе производства компания из Поднебесной использует принципы индустрии 4.0. Представить первые изделия планируют через 2 года. Всего же в индустриальном парке зарегистрированы резиденты из 15 стран мира.
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Инновационные разработки в деревообрабатывающей области продемонстрирует новый резидент "Великого камня"
Очередное пополнение в "Великом камне". Инновационные разработки в деревообрабатывающей области продемонстрирует новый резидент, зарегистрированный в...
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