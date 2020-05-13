ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ситуация с СOVID-19 продемонстрировала миру, как цифра пронизывает все отрасли экономики

13.05.2020 20:46 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Ситуация с СOVID-19 продемонстрировала миру, как цифра пронизывает все отрасли экономики, считает белорусский предприниматель Виктор Прокопеня. По его словам, сегодня Беларусь может гордиться запущенными цифровыми сервисами, которые уже работают. И если раньше IТ - это было только про программистов, то сегодня это новый мир и прогресс. Мировая экономика под влиянием цифровизации меняется кардинально. Новые отрасли, которых раньше не было, генерируют колоссальные доходы, практически не используя традиционные ресурсы и механизмы. Это то, что выводит страну в другую лигу. Мы записали свое интервью с Виктором Прокопеней (видео).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуация с СOVID-19 продемонстрировала миру, как цифра пронизывает все отрасли экономики, считает белорусский предприниматель Виктор Прокопеня. По его словам,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Инновационные разработки в деревообрабатывающей области продемонстрирует новый резидент "Великого камня"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика