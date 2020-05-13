|
Ситуация с СOVID-19 продемонстрировала миру, как цифра пронизывает все отрасли экономики
13.05.2020 20:46 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСитуация с СOVID-19 продемонстрировала миру, как цифра пронизывает все отрасли экономики, считает белорусский предприниматель Виктор Прокопеня. По его словам, сегодня Беларусь может гордиться запущенными цифровыми сервисами, которые уже работают. И если раньше IТ - это было только про программистов, то сегодня это новый мир и прогресс. Мировая экономика под влиянием цифровизации меняется кардинально. Новые отрасли, которых раньше не было, генерируют колоссальные доходы, практически не используя традиционные ресурсы и механизмы. Это то, что выводит страну в другую лигу. Мы записали свое интервью с Виктором Прокопеней (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуация с СOVID-19 продемонстрировала миру, как цифра пронизывает все отрасли экономики, считает белорусский предприниматель Виктор Прокопеня. По его словам,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)