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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ситуация с СOVID-19 продемонстрировала миру, как цифра пронизывает все отрасли экономики Ситуация с СOVID-19 продемонстрировала миру, как цифра пронизывает все отрасли экономики, считает белорусский предприниматель Виктор Прокопеня. По его словам,...

Ситуация с СOVID-19 продемонстрировала миру, как цифра пронизывает все отрасли экономики, считает белорусский предприниматель Виктор Прокопеня. По его словам, сегодня Беларусь может гордиться запущенными цифровыми сервисами, которые уже работают. И если раньше IТ - это было только про программистов, то сегодня это новый мир и прогресс. Мировая экономика под влиянием цифровизации меняется кардинально. Новые отрасли, которых раньше не было, генерируют колоссальные доходы, практически не используя традиционные ресурсы и механизмы. Это то, что выводит страну в другую лигу. Мы записали свое интервью с