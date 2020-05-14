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Нацбанк прогнозирует инфляцию по итогам года в пределах 5-6 процентов

14.05.2020 08:50 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Об этом заявил председатель Павел Каллаур. Накануне на заседании по денежно-кредитной политике правление регулятора приняло решение снизить ставку рефинансирования. С 20 мая новый показатель - 8 процентов - это исторический минимум! Такой шаг активно обсуждают наши экономисты и отмечают, что снижение ставки поможет белорусским экспортерам и производителям. И накануне стало известно о том, что продолжаются переговоры Беларуси с Международным валютным фондом по привлечению быстрого финансирования. Речь о сумме около 900 миллионов долларов.

 
 
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Об этом заявил председатель Павел Каллаур. Накануне на заседании по денежно-кредитной политике правление регулятора приняло решение снизить ставку...
 
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