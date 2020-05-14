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Нацбанк прогнозирует инфляцию по итогам года в пределах 5-6 процентов
14.05.2020 08:50 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОб этом заявил председатель Павел Каллаур. Накануне на заседании по денежно-кредитной политике правление регулятора приняло решение снизить ставку рефинансирования.
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Об этом заявил председатель Павел Каллаур. Накануне на заседании по денежно-кредитной политике правление регулятора приняло решение снизить ставку...
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