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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нацбанк прогнозирует инфляцию по итогам года в пределах 5-6 процентов Об этом заявил председатель Павел Каллаур. Накануне на заседании по денежно-кредитной политике правление регулятора приняло решение снизить ставку...

Об этом заявил председатель Павел Каллаур. Накануне на заседании по денежно-кредитной политике правление регулятора приняло решение снизить ставку рефинансирования.! Такой шаг активно обсуждают наши экономисты и отмечают, что снижение ставки поможет белорусским экспортерам и производителям. И накануне стало известно о том, что продолжаются переговоры Беларуси с Международным валютным фондом по привлечению быстрого финансирования. Речь о сумме около 900 миллионов долларов.