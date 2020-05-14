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Нацбанк не ожидает резкого снижения золотовалютных резервов по итогам 2020 года

14.05.2020 10:57 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Национальный банк Беларуси (НББ) не ожидает резкого снижения золотовалютных резервов по итогам 2020 года и не пересматривает свой целевой прогноз по их размеру.  Накануне в ходе онлайн-брифинга это отметил глава Нацбанка Павел Каллуар. Он признал, однако, что ранее Нацбанк "более оптимистично смотрел на ситуацию". В настоящее время ожидается, что размер ЗВР по итогам года "скорее всего, будет находиться между оптимизмом и прогнозным параметром". Напомним, на 1 мая ЗВР страны составили 7 млрд 883 млн долларов. 

 
 
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Национальный банк Беларуси (НББ) не ожидает резкого снижения золотовалютных резервов по итогам 2020 года и не пересматривает свой целевой прогноз по их размеру. ...
 
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