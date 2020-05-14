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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нацбанк не ожидает резкого снижения золотовалютных резервов по итогам 2020 года Национальный банк Беларуси (НББ) не ожидает резкого снижения золотовалютных резервов по итогам 2020 года и не пересматривает свой целевой прогноз по их размеру. ...

Национальный банк Беларуси (НББ) не ожидает резкого снижения золотовалютных резервов по итогам 2020 года и не пересматривает свой целевой прогноз по их размеру. Накануне в ходе онлайн-брифинга это отметил глава Нацбанка Павел Каллуар. Он признал, однако, что ранее Нацбанк "более оптимистично смотрел на ситуацию". В настоящее время ожидается, что размер ЗВР по итогам года "скорее всего, будет находиться между оптимизмом и прогнозным параметром". Напомним, на 1 мая ЗВР страны составили 7 млрд 883 млн долларов.