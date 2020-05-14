Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рост кредитования населения в 2020 году должен вырасти на 15 % Этому будет способствовать в том числе решение о снижении ставки рефинансирования с 20 мая на 75 базисных пунктов до 8 % годовых. Это, кстати исторический минимум. По...

Этому будет способствовать в том числе решение о снижении ставки рефинансирования с 20 мая на 75 базисных пунктов до 8 % годовых. Это, кстати исторический минимум. По данным банковской аналитики, в марте спрос прежде всего на потребительские кредиты существенно вырос. Это было связано с негативными ожиданиями населения. В апреле ситуация изменилась в обратную сторону: спрос снизился. Эксперты предполагают, что в дальнейшем спрос будет постепенно замедляться.