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Рост кредитования населения в 2020 году должен вырасти на 15 %
14.05.2020 10:57 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЭтому будет способствовать в том числе решение о снижении ставки рефинансирования с 20 мая на 75 базисных пунктов до 8 % годовых. Это, кстати исторический минимум. По данным банковской аналитики, в марте спрос прежде всего на потребительские кредиты существенно вырос. Это было связано с негативными ожиданиями населения. В апреле ситуация изменилась в обратную сторону: спрос снизился. Эксперты предполагают, что в дальнейшем спрос будет постепенно замедляться.
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Этому будет способствовать в том числе решение о снижении ставки рефинансирования с 20 мая на 75 базисных пунктов до 8 % годовых. Это, кстати исторический минимум. По...
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