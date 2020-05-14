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Александр Лукашенко принял с докладом Сергея Румаса

14.05.2020 13:44 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Работа белорусской экономики, внешние вызовы и угрозы, антикризисные меры. Эти и другие темы Президент Беларуси сегодня обсудил с премьер-министром страны. За первый квартал темп роста ВВП составил 99,7 процента - показатели почти 2019 года. Удержать их удалось за счет IT-сектора, строительной сферы и сельского хозяйства. Приоритетные вопросы от Главы государства - показатели за первые четыре месяца нынешнего года. Тем более, что хватает непростых внешних обстоятельств. Интересовала Александра Лукашенко и дальнейшая работа с финансовыми институтами - такими, как МВФ. Также акцентировал внимание Президент на вопросе цены российского природного газа для Беларуси. 

 
 
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Работа белорусской экономики, внешние вызовы и угрозы, антикризисные меры. Эти и другие темы Президент Беларуси сегодня обсудил с премьер-министром страны. За...
 
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