Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко принял с докладом Сергея Румаса Работа белорусской экономики, внешние вызовы и угрозы, антикризисные меры. Эти и другие темы Президент Беларуси сегодня обсудил с премьер-министром страны. За...

Работа белорусской экономики, внешние вызовы и угрозы, антикризисные меры. Эти и другие темы Президент Беларуси сегодня обсудил с премьер-министром страны. За первый квартал темп роста ВВП составил 99,7 процента - показатели почти 2019 года. Удержать их удалось за счет IT-сектора, строительной сферы и сельского хозяйства. Приоритетные вопросы от Главы государства - показатели за первые четыре месяца нынешнего года. Тем более, что хватает непростых внешних обстоятельств. Интересовала Александра Лукашенко и дальнейшая работа с финансовыми институтами - такими, как МВФ. Также акцентировал внимание Президент на вопросе цены российского природного газа для Беларуси.