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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совет Республики: Экспорт нуждается в поддержке Экспортеров стран ЕАЭС могут поддержать через изменения в правовые акты объединения. Об этом заявили сегодня на заседании профильной секции при президиуме Совета...

Экспортеров стран ЕАЭС могут поддержать через изменения в правовые акты объединения. Об этом заявили сегодня на заседании профильной секции при президиуме Совета Республики. В нем участвовали парламентарии, ученые, промышленники и дипломаты. Все они пришли к выводу, что в условиях пандемии экспортеры нуждаются в законодательной поддержке. И работу нужно активизировать не только на уровне Беларуси, но и всего Евразийского союза.По словам Сергея Рачкова, ситуацию разворачивающегося мирового кризиса необходимо использовать не только с точки зрения минимизации его последствий, но с целью расширения поставок. Перспективным направлением в это время сенатор считает экспорт некоторых видов медоборудования и продовольствия с одновременным расширением зон свободной торговли.