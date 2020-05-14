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Совет Республики: Экспорт нуждается в поддержке
14.05.2020 20:16 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЭкспортеров стран ЕАЭС могут поддержать через изменения в правовые акты объединения. Об этом заявили сегодня на заседании профильной секции при президиуме Совета Республики. В нем участвовали парламентарии, ученые, промышленники и дипломаты. Все они пришли к выводу, что в условиях пандемии экспортеры нуждаются в законодательной поддержке. И работу нужно активизировать не только на уровне Беларуси, но и всего Евразийского союза.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы считаем, что здесь мы должны проанализировать нормативно-правовую базу, в соответствии с которой осуществляется внешнеэкономическая деятельность предприятий и компаний. Мы также думаем, что пора активизировать работу по принятию законопроектов, обеспечивающих оперативное вступление в силу международных соглашений по экономической направленности и, в частности, по созданию зон свободной торговли".
По словам Сергея Рачкова, ситуацию разворачивающегося мирового кризиса необходимо использовать не только с точки зрения минимизации его последствий, но с целью расширения поставок. Перспективным направлением в это время сенатор считает экспорт некоторых видов медоборудования и продовольствия с одновременным расширением зон свободной торговли.
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Экспортеров стран ЕАЭС могут поддержать через изменения в правовые акты объединения. Об этом заявили сегодня на заседании профильной секции при президиуме Совета...
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