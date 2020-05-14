Источник материала: БT

Газ для Беларуси по справедливой цене

Полноценное восстановление экономики - с июля

Второй пакет мер поддержки экономики

Беларусь полностью и в срок рассчитывается по внешним долгам

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В правительстве рассчитывают на восстановлении экспорта и экономики Беларуси уже с июля Экономика Беларуси в первые 4 месяца крайне непростого года жила по средствам. Зарабатывала больше, чем тратила, аккуратно рассчитывалась по внешним...

Экономика Беларуси в первые 4 месяца крайне непростого года жила по средствам. Зарабатывала больше, чем тратила, аккуратно рассчитывалась по внешним заимствованиям, сохранила потенциал и, что важнее - трудовые коллективы - для восстановления экспорта после открытия внешних рынков.Такой вывод можно сделать из сегодняшнего доклада Президенту от главы правительства. Стоит отметить, что Александра Лукашенко интересовали четкие механизмы оздоровления тех отраслей, которые сегодня наиболее пострадали от закрытия границ и рынков. А также стратегические переговоры по ресурсам, от которых напрямую зависит конкурентоспособность национальной экономики.Отвечая на вопросы журналистов после доклада, Сергей Румас пояснил белорусскую позицию с цифрами и фактами на руках. Эти расчеты лягут в основу переговоров, которые запланированы на май. Беларусь настаивает не на разовых скидках, а на равнодоходности. Кстати, именно этот принцип прежде заявлял и российский газовый монополист.Беларусь не ведет речь об установлении некой льготной цены на газ или ее снижении до уровня цены для российских регионов. Белорусы хотят справедливой цены, которая обеспечивает такую же доходность для Газпрома, как поставки на другие рынки. То есть, в цене, переговоры по которой мы ведем, нет никакой интеграционной скидки - то ли в Союзном государстве, то ли в Евразийском экономическом союзе. Ситуация на рынке энергоресурсов существенно изменилась за последнее время по сравнению с тем, какой она была в конце 2019 года, когда Беларусь и Россия договаривались о цене на газ и заключали договор. По оптовым поставкам цена за тысячу кубометров газа составляет $80. Я считаю, что у нас большие шансы договориться о справедливой цене по газу для Беларуси на 2020 год.В правительстве рассчитывают на восстановлении экспорта и экономики уже с июля. Это связано с прогнозом по эпидемической ситуации в регионе и поэтапным открытием внешних рынков. Плюсовать намерены за счет промышленности и сектора услуг. При этом требование Президента - сохранить коллективы - было услышано, и является ключевым для восстановления.Обсуждали во Дворце Независимости и второй пакет мер для поддержки бизнеса. Позиции неизменны: помощь через власть на местах тем, кто действительно нуждается и сам предпринимает необходимые усилия для оздоровления предприятия.И еще одна тема, затронутая в докладе премьера, - внешний долг и переговоры с крупными финансовыми институтами. Здесь Беларусь неизменно выступает как добросовестный заемщик. Соотношение внешнего госдолга и ВВП у нас одно из самых низких в Европе. К тому же, его размер сократился с начала года на без малого 3%. Это дает дополнительные аргументы в переговорах с МВФ и другими кредиторами. Напомним, Беларусь может рассчитывать на быстрое финансирование от фонда на сумму около 900 миллионов долларов.