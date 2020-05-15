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Беларусь заинтересована в помощи ЕБРР против COVID-19

15.05.2020 08:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь заинтересована сплотить усилия с Европейским банком реконструкции и развития в борьбе с последствиями пандемии. Это накануне заявил премьер-министр Беларуси во время встречи в формате видеоконференции с главой организации. Как отметил Сергей Румас, белорусское правительство подготовило соответствующие меры реагирования, которые, в частности, призваны укрепить системы здравоохранения и соцзащиты, а также поддержать реальный сектор экономики. Премьер подчеркнул, указанные меры потребуют немалых финансов, и Минск с признательностью и заинтересованностью относится к помощи, которую готов оказать Европейский банк.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь заинтересована сплотить усилия с Европейским банком реконструкции и развития в борьбе с последствиями пандемии. Это накануне заявил премьер-министр...
 
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