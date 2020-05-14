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Индустриальный парк "Великий камень" отмечает 5-летний юбилей новыми достижениями

14.05.2020 20:16 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

60 компаний-резидентов и капитал из 16 стран, среди которых США, Швейцария, Израиль, ОАЭ. За  5 лет индустриальный парк "Великий камень", который в эти дни отмечает свой маленький юбилей, стал международным проектом по привлечению инвестиций из любой страны мира. Когда начинали в 2015, было только  8 компаний, сегодня "Камень" становится важным  связующим звеном для бизнеса Европы и Азии. О резидентах, развитии инфраструктуры и инвестициях Светлане Лукьянюк рассказал глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко (видео). 

 
 
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60 компаний-резидентов и капитал из 16 стран, среди которых США, Швейцария, Израиль, ОАЭ. За  5 лет индустриальный парк "Великий камень", который в эти дни отмечает свой...
 
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