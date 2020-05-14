Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Индустриальный парк "Великий камень" отмечает 5-летний юбилей новыми достижениями 60 компаний-резидентов и капитал из 16 стран, среди которых США, Швейцария, Израиль, ОАЭ. За 5 лет индустриальный парк "Великий камень", который в эти дни отмечает свой...

60 компаний-резидентов и капитал из 16 стран, среди которых США, Швейцария, Израиль, ОАЭ. За 5 лет индустриальный парк "Великий камень", который в эти дни отмечает свой маленький юбилей, стал международным проектом по привлечению инвестиций из любой страны мира. Когда начинали в 2015, было только 8 компаний, сегодня "Камень" становится важным связующим звеном для бизнеса Европы и Азии. О резидентах, развитии инфраструктуры и инвестицияхрассказал глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень"