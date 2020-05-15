Источник материала: БT

Очередное заседание Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на конец лета

Беларусь - страна с открытой и экспортоориентированной моделью экономики

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Исторический рекорд. С 20 мая ставка рефинансирования Нацбанка снижается до 8 % С 20 мая ставка рефинансирования снижается до 8 %, теряя сразу 75 сотых. И, обновляя исторический рекорд, так низко она еще не опускалась. Решение принято Нацбанком...

С 20 мая ставка рефинансирования снижается до 8 %, теряя сразу 75 сотых. И, обновляя исторический рекорд, так низко она еще не опускалась. Решение принято Нацбанком после изучения обновленного прогноза развития экономики. Таким образом, это сигнал рынку - нужно работать, можно инвестировать.Прежде всего снижение ставки сделает кредиты более доступными как для бизнеса, так и для физлиц. А значит, подтолкнет экономическое развитие, что в нынешних условиях имеет первостепенное значение.продолжит.Очередной рекорд. С 20 мая ставка рефинансирования снижается до 8 %, теряя сразу 75 сотых. Решение принято Нацбанком после изучения обновленного прогноза развития экономики. Таким образом, это сигнал рынку - нужно работать, можно инвестировать. Прежде всего, снижение ставки сделает кредиты более доступными как для бизнеса, так и для физлиц. А значит, подтолкнет экономическое развитие, что в нынешних условиях имеет первостепенное значение.Снижение ставки рефинансирования - это уже своего рода тренд и целенаправленный курс Нацбанка. Поступательное снижение с 2015 года. Через неделю ключевая ставка опустится до рекордных 8 %. А значит, за 5 лет потеряет 17 пунктов.Потому как минимум 3 месяца будем оставаться на 8-ми пунктах. Ставка по кредиту овернайт опустится до 9 % годовых. До августа белорусская экономика будет ориентироваться на эти цифры.Доверие к белорусскому рублю растет, цены и инфляция под контролем. И хотя последний показатель по итогам четырех месяцев года немного выше прогнозных 5 %, эксперты объясняют это карантинными ограничениями в мире.Наибольший спрос в условиях пандемии: на продукты питания и товары первой необходимости. С нормализацией эпидемиологической обстановки спрос замедлится. Восстановление деловой активности в мире ожидают к концу года. А недорогая нефть и сдерживание инфляции у наших соседей позволят не допустить скачка цен на импортные товары.Потому одна из главных задач сегодня - сделать кредиты для промышленных предприятий более доступными. Снижение ставки рефинансирования позволит бизнесу восстановиться быстрее и положительно повлияет на инвестиционную активность.Снижение ставки рефинансирования - это мировой тренд и тот ресурс, который поможет белорусским экспортерам и производителям без потерь выйти на экономическую арену после пандемии.