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Исторический рекорд. С 20 мая ставка рефинансирования Нацбанка снижается до 8 %
15.05.2020 10:14 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTС 20 мая ставка рефинансирования снижается до 8 %, теряя сразу 75 сотых. И, обновляя исторический рекорд, так низко она еще не опускалась. Решение принято Нацбанком после изучения обновленного прогноза развития экономики. Таким образом, это сигнал рынку - нужно работать, можно инвестировать.
Прежде всего снижение ставки сделает кредиты более доступными как для бизнеса, так и для физлиц. А значит, подтолкнет экономическое развитие, что в нынешних условиях имеет первостепенное значение. Виктория Антоненкова продолжит.
Очередной рекорд. С 20 мая ставка рефинансирования снижается до 8 %, теряя сразу 75 сотых. Решение принято Нацбанком после изучения обновленного прогноза развития экономики. Таким образом, это сигнал рынку - нужно работать, можно инвестировать. Прежде всего, снижение ставки сделает кредиты более доступными как для бизнеса, так и для физлиц. А значит, подтолкнет экономическое развитие, что в нынешних условиях имеет первостепенное значение.
Снижение ставки рефинансирования - это уже своего рода тренд и целенаправленный курс Нацбанка. Поступательное снижение с 2015 года. Через неделю ключевая ставка опустится до рекордных 8 %. А значит, за 5 лет потеряет 17 пунктов.
Очередное заседание Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на конец летаПотому как минимум 3 месяца будем оставаться на 8-ми пунктах. Ставка по кредиту овернайт опустится до 9 % годовых. До августа белорусская экономика будет ориентироваться на эти цифры.
Павел Каллаур, председатель правления Нацбанка Беларуси: "Снижение ставки рефинансирования до 8 % годовых позволит сохранить приемлемый уровень ценовой стабильности, а также будет содействовать поддержанию финансовой стабильности".
Доверие к белорусскому рублю растет, цены и инфляция под контролем. И хотя последний показатель по итогам четырех месяцев года немного выше прогнозных 5 %, эксперты объясняют это карантинными ограничениями в мире.
Наибольший спрос в условиях пандемии: на продукты питания и товары первой необходимости. С нормализацией эпидемиологической обстановки спрос замедлится. Восстановление деловой активности в мире ожидают к концу года. А недорогая нефть и сдерживание инфляции у наших соседей позволят не допустить скачка цен на импортные товары.
Павел Каллаур, председатель правления Нацбанка Беларуси: "Произошедшее в I квартале ускорение роста цен будет отражаться на годовой инфляции в течение всего года. В результате по итогам 2020 года она прогнозируется в диапазоне 5-6 %. Ожидается, что уже в начале следующего года годовые темпы роста цен не будут превышать 5 % Во втором квартале 2020 года влияние обозначенных факторов еще продолжится. Но уже во втором полугодии текущего года квартальные темпы роста цен замедлятся и вернутся к уровню конца прошлого года".
Беларусь - страна с открытой и экспортоориентированной моделью экономикиПотому одна из главных задач сегодня - сделать кредиты для промышленных предприятий более доступными. Снижение ставки рефинансирования позволит бизнесу восстановиться быстрее и положительно повлияет на инвестиционную активность.
Снижение ставки рефинансирования - это мировой тренд и тот ресурс, который поможет белорусским экспортерам и производителям без потерь выйти на экономическую арену после пандемии.
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С 20 мая ставка рефинансирования снижается до 8 %, теряя сразу 75 сотых. И, обновляя исторический рекорд, так низко она еще не опускалась. Решение принято Нацбанком...
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