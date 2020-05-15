«Роснефть» может до конца года поставить в Беларусь до 9 млн тонн нефти

Источник материала: Tut.by

Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» заключила договоры на поставку нефти в Беларусь общим объемом до 9 млн тонн в 2020 году. Об этом говорится в сообщении компании.

«В рамках развития сотрудничества с Республикой Беларусь компания заключила договоры с ОАО „Нафтан“, ЗАО „БНК“ и ОАО „Мозырский НПЗ“ на поставку нефти общим объемом до 9 млн т в период с апреля по декабрь 2020 года», сказано в пресс-релизе «Роснефти».

В начале апреля представитель «Роснефти» сообщил о подписании контрактов на поставку нефти в Беларусь с премией 5 долларов за тонну.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас говорил, что премию в размере 4,7 долларов за тонну российским нефтяникам компенсируют за счет межбюджетных расчетов, то есть правительства РФ.

«Роснефть» владеет в Беларуси 36 АЗС, пятью нефтебазами и 21-процентной долей в Мозырском НПЗ. В 2019 году крупнейшая нефтяная компании РФ поставила Беларуси 8,8 млн тонн нефти, то есть почти половину из закупленных страной 18 млн тонн.