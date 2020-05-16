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В СПК "Первомайский" на новой молочно-товарной ферме планируют получить более 30 тонн молока в сутки

16.05.2020 18:54 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В СПК "Первомайский", а это сельхозфилиал холдинга "БелАЗ", на новой молочно-товарной ферме планируют получить более 30 тонн молока в сутки. Значение выше среднего по стране. А еще БелАЗ строит для сотрудников филиала арендное жилье.

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В СПК "Первомайский", а это сельхозфилиал холдинга "БелАЗ", на новой молочно-товарной ферме планируют получить более 30 тонн молока в сутки. Значение выше среднего по...
 
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