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Одновременно с севом травы в хозяйстве занимаются и заготовкой зеленых кормов





Беспрерывная заготовка зеленых кормов в хозяйстве будет вестись до поздней осени

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гродненские аграрии завершают весенне-полевые работы и начинают первый укос Сев однолетних трав и заготовка зеленых кормов. Гродненские аграрии завершают весенне-полевые работы и начинают первый укос. Зеленую массу закладывают в траншеи...

Сев однолетних трав и заготовка зеленых кормов. Гродненские аграрии завершают весенне-полевые работы и начинают первый укос. Зеленую массу закладывают в траншеи на силос. Чтобы в срок провести заготовку, на поля вывели всю технику. Главная задача - обеспечить качественным кормом животноводство.Подробности в репортажеМеханизатор Юрий Мелех на весенне-полевых работах уже 24-й сезон. Признается, про каждую сельскохозяйственную культуру может рассказать не хуже агронома. Каждый год начинает с сева ранних зерновых и заканчивает кукурузой. В этом году финиширует однолетними травами. Сев однолетних трав - отличная возможность дополнить рацион молочного стада зеленым кормом. Производство мяса и молока - специализация этого хозяйства. Здесь содержатся более шести с половиной тысяч голов крупного рогатого скота, и природные сенокосы и заливные луга не справляются с объемами. Поэтому приходится дополнительно высевать траву. В начале лета трава взойдет, и в сентябре местные фермы получат дополнительный питательный корм.На этом поле скашивают озимую рожь и закладывают в траншеи. Уже через месяц силосом будут кормить животных. Первый укос в этом году начали раньше обычного. Все дело в теплой погоде. По словам агрономов, очень важно не пропустить момент заготовки. Ведь перезрелая зеленая масса теряет свою пищевую ценность.Ведь к рациону своих животных специалисты подходят очень ответственно. Витамины, пищевые добавки, белки. От такого меню молоко на этой ферме получают только класса экстра. А надои растут каждый месяц.Практика заготовки зеленых кормов уже в середине мая распространена в Волковысском районе. Для этого соответствующие культуры высевают еще с осени. И с каждым годом площади под такие посевы только увеличиваются. Основную же массу зеленого корма в этом хозяйстве заготовят на традиционных сенокосах, где растут многолетние травы. Их здесь более 1300 гектаров.