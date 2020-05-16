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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Саудовская нефть начнет сегодня поступать на "Нафтан" Первый железнодорожный состав с черным золотом от национальной нефтяной компании Saudi Aramco прибудет сегодня на НПЗ. Это нашему каналу сообщили в пресс-службе...

Первый железнодорожный состав с черным золотом от национальной нефтяной компании Saudi Aramco прибудет сегодня на НПЗ. Это нашему каналу сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".Отметим, в этом году Беларусь также закупала для своих НПЗ норвежскую и азербайджанскую нефть - с перевалкой в портах Литвы и Украины соответственно. А в начале июня в порт Клайпеды должен прийти танкер с американской нефтью.