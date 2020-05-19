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«Кино и сериалы START» можно смотреть бесплатно в приложении МТС ТВ

19.05.2020 11:48 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Стартовала акция «Кино домой» в приложении МТС ТВ. При подключении к услуге «Кино и сериалы START» новые пользователи получат 30 дней бесплатного доступа к фильмотеке.

Для участия в акции «Кино домой» необходимо отправить USSD-запрос на номер *606#.

Первые 30 дней услугой «Кино и сериалы START» можно пользоваться бесплатно, далее — 0,35 рубля в сутки. Интернет-трафик от МТС при пользовании сервисом не тарифицируется. Смотреть видеоконтент можно на 5 устройствах — смартфоне, планшете, ноутбуке, компьютере и телевизоре.

Библиотека «Кино и сериалы START» насчитывает сотни популярных фильмов и сериалов. Пользователям доступны как эксклюзивные премьеры, так и их релизы до трансляции на больших экранах.

Акция «Кино домой» доступна всем, кто подключился к услуге «Кино и сериалы START».

Подробнее о приложении МТС ТВ смотрите здесь.

 
 
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Стартовала акция «Кино домой» в приложении МТС ТВ. При подключении к услуге «Кино и сериалы START» новые пользователи получат 30 дней бесплатного доступа к...
 
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