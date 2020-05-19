|
В правительстве определили 77 компаний, которым будут ускоренно возвращать НДС
19.05.2020 10:45 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСовет министров составил перечень компаний, которым будут ускоренно возвращать НДС. 77-ми субъектам хозяйствования зачтут разницу между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг). На это будет дано 10 рабочих дней со дня принятия налоговым органом решения о возврате такой разницы. Документ принят для реализации апрельского указа №143 "О поддержке экономики". В перечень вошли ЗАО "Атлант", Белорусская железная дорога, "Коммунарка", все флагманы машиностроения, "Белавиа", "Лекфарм" и другие компании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет министров составил перечень компаний, которым будут ускоренно возвращать НДС. 77-ми субъектам хозяйствования зачтут разницу между суммой налоговых вычетов и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)