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В правительстве определили 77 компаний, которым будут ускоренно возвращать НДС

19.05.2020 10:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Совет министров составил перечень компаний, которым будут ускоренно возвращать НДС. 77-ми субъектам хозяйствования зачтут разницу между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг). На это будет дано 10 рабочих дней со дня принятия налоговым органом решения о возврате такой разницы. Документ принят для реализации апрельского указа №143 "О поддержке экономики". В перечень вошли ЗАО "Атлант", Белорусская железная дорога, "Коммунарка", все флагманы машиностроения, "Белавиа", "Лекфарм" и другие компании.
 
 
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Совет министров составил перечень компаний, которым будут ускоренно возвращать НДС. 77-ми субъектам хозяйствования зачтут разницу между суммой налоговых вычетов и...
 
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