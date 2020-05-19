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Белнефтехим ожидает прибытия танкера с американской нефтью в Клайпеду до 5 июня

19.05.2020 16:48 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Танкер с альтернативной нефтью из США для Беларуси должен прибыть в порт Клайпеды не позднее 5 июня. Об этом сегодня заявили в Белнефтехиме. Сейчас судно  в Атлантическом океане, на его борту 80 тысяч тонн американской нефти сорта Bakken. После разгрузки сырье по железнодорожному пути доставят на "Нафтан". Поставки нефтяных ресурсов из альтернативных источников сегодня являются частью стратегии Беларуси по обеспечению устойчивости внутреннего рынка.
 
 
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Танкер с альтернативной нефтью из США для Беларуси должен прибыть в порт Клайпеды не позднее 5 июня. Об этом сегодня заявили в Белнефтехиме. Сейчас судно  в...
 
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