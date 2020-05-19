Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белнефтехим ожидает прибытия танкера с американской нефтью в Клайпеду до 5 июня Танкер с альтернативной нефтью из США для Беларуси должен прибыть в порт Клайпеды не позднее 5 июня. Об этом сегодня заявили в Белнефтехиме. Сейчас судно в...

Танкер с альтернативной нефтью из США для Беларуси должен прибыть в порт Клайпеды не позднее 5 июня. Об этом сегодня заявили в Белнефтехиме. Сейчас судно в Атлантическом океане, на его борту 80 тысяч тонн американской нефти сорта Bakken. После разгрузки сырье по железнодорожному пути доставят на "Нафтан". Поставки нефтяных ресурсов из альтернативных источников сегодня являются частью стратегии Беларуси по обеспечению устойчивости внутреннего рынка.