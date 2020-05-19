Госстандарт выбрал лучшие продукты в Беларуси

Государственный комитет по стандартизации назвал лучшие белорусские новинки прошлого года. В их числе оказались два вида сыров – полутвердый и воздушный, а также мягкий творог с фруктовым наполнителем компании «Савушкин продукт».

Лауреатов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» выбирали по итогам 2019 года. Среди производителей молочки триумфатором традиционно стал признанный флагман отрасли. Лучшими названы полутвердый финский сыр «Брест-Литовск» и творожный сыр «Воздушный». Последний также выбран «новинкой года». За оба продукта «Савушкин продукт» получил награду - «Стабильное качество».

Помимо сыров, эксперты оценили и другие молочные продукты. «Лучшим товаром Беларуси» также стал двухслойный творог «Мягкий нежный» с фруктовым наполнителем.

«Молочная индустрия, которой так сильна Беларусь, не стоит на месте. Наших потребителей привлекают новые вкусы, новые виды и текстура. Только в прошлом году мы выведи на рынок около сотни новинок. Чтобы оставаться в тренде, мы не останавливаемся в своём развитии и продолжаем разрабатывать продукты, которых еще не было на нашем рынке. И когда их признают «лучшими товарами Республики Беларуси», мы понимаем, что двигаемся в правильном направлении. Сейчас мало выпустить продукт высокого качества – нужно еще и приятно удивить», – поясняет директор по связям с общественностью компании «Савушкин продукт» Елена Бабкина.

Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится с 2002 года. Лауреатов выбирают в два этапа. Сначала на областном уровне определяют финалистов, после чего республиканская конкурсная комиссия выбирает победителей.

Что интересно, ранее брестский творог и «воздушный» сыр были названы «Лучшим продуктом-2020» в России. В начале года «Савушкин продукт» получил высшие награды на международной выставке-ярмарке «Продэкспо» в Москве. «Золото» также взяли сливочное масло «Брест-Литовск» и высокобелковый йогурт Teos.