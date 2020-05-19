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Белорусские предприниматели поддержат друг друга
19.05.2020 16:05 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Экспертный совет по поддержке малого бизнеса начал работу в Беларуси.
Белорусские предприниматели, столкнувшиеся со сложностями в принятии управленческих решений, получат бесплатную консультационную поддержку от коллег. Ее окажет экспертный совет, который объединил авторитетных специалистов-практиков Беларуси по антикризисной стратегии, финансам, риск-менеджменту, маркетингу и продажам.
«В нынешней ситуации предприниматели должны помогать друг другу – только в этом случае они смогут выжить. Наиболее уязвим малый бизнес, и, чтобы поддержать его, был создан экспертный совет. Для компаний, которые обратятся за консультацией, будет бесплатно разработан пакет конкретных бизнес-решений, которые позволят преодолеть проблемы и наметить новый стратегический вектор в условиях так называемого коронакризиса», - сообщает создатель совета Ольга Иваненко, учредитель центра стратегического развития бизнеса БизнесСтарт.
Для получения консультации необходимо
Как отмечает Ольга Иваненко, цель кампании – охватить и поддержать как можно больше предпринимателей, тематика проблем которых сегодня во многом схожа. Для этого будет создана серия выпусков
В ближайших планах экспертного совета - консультационная поддержка не только белорусского бизнеса, но предпринимателей из стран СНГ.
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Экспертный совет по поддержке малого бизнеса начал работу в Беларуси.
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