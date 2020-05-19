Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белкоммунмаш выпустил новую модель троллейбуса Белорусские "Витовты" покоряют Невский проспект. Белкоммунмаш готовит к отправке в Санкт-Петербург 20 троллейбусов. Это новая модель классического...

Белорусские "Витовты" покоряют Невский проспект. Белкоммунмаш готовит к отправке в Санкт-Петербург 20 троллейбусов. Это новая модель классического электротранспорта. Модель Vitovt Max II похожа на электробус, но у него свои экспортные особенности - счетчики пассажиропотока, WI-FI и USB-розетки. В салоне отдельное место для кондуктора. Всего питерский вариант троллейбуса сможет одновременно перевозить 162 пассажира.Среди актуальных экспортных направлений Белкоммунмаша также Украина и Грузия. Классические троллейбусы ждут в Мариуполе и Житомире. А в Батуми направятся 8 электробусов с зкспресс-зарядкой.