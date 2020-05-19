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Белкоммунмаш выпустил новую модель троллейбуса

19.05.2020 16:21 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские "Витовты" покоряют Невский проспект. Белкоммунмаш готовит к отправке в Санкт-Петербург 20 троллейбусов. Это новая модель классического электротранспорта. Модель Vitovt Max II похожа на электробус, но у него свои экспортные особенности - счетчики пассажиропотока, WI-FI и USB-розетки. В салоне отдельное место для кондуктора. Всего питерский вариант троллейбуса сможет одновременно перевозить 162 пассажира.

Среди актуальных экспортных направлений Белкоммунмаша также Украина и Грузия. Классические троллейбусы ждут в Мариуполе и Житомире. А в Батуми направятся 8 электробусов с зкспресс-зарядкой.

 
 
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Белорусские "Витовты" покоряют Невский проспект. Белкоммунмаш готовит к отправке в Санкт-Петербург 20 троллейбусов. Это новая модель классического...
 
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