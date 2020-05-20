Виктор Бабарико: «Я однозначно сторонник частной собственности»

— Наверное, аргументы будут содержаться в программе. Но содержались в моих статьях, посвященных анализу ситуации в экономике Беларуси. Там четко сказано, что та система, которая существует у нас, является причиной ситуации, в которой мы находимся сегодня. Я не оцениваю, хорошая или плохая, я считаю, что она могла быть лучше. Поэтому быть спарринг-партнером, предлагающим другую или иную систему и ценности, ну вот хотя бы очевидное — в Беларуси преобладание госсобственности, а я однозначно сторонник частной собственности, а это камень преткновения — говорит о том, что вряд ли. Несовпадение на протяжении длительного срока нашего видения — мне кажется, вполне достаточно, чтобы сделать выводы, — сказал Виктор Бабарико.

Кстати, он заявил, что никто из представителей власти к нему после заявления, что он будет участвовать в выборах, не обращался:

— Знаете, я в понедельник и вторник много читал и так радовался: о, оказывается, я и там «ходил», и там. Но нет, после того, как я сделал заявление, я удивился, всякое бывало после выхода моих критических статей, но мой телефон практически не звонил. Так что нет, со мной никаких контактов представителей власти не было, за исключением ЦИК.

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