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Cтавка рефинансирования снижена до 8 процентов годовых

20.05.2020 08:52 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Нацбанк снижает ставку рефинансирования. С этого дня она опускается до рекордных 8 процентов годовых. Регулятор утвердил это значение на прошлой неделе и тем самым срезал с последнего уровня ставки сразу 0,75 процента.

Ускорение инфляции, а именно она первым делом влияет на это решение, Нацбанк назвал временным явлением. Ее годовые темпы к началу будущего года замедлятся и не будут превышать 5 пунктов. Снижение ключевой ставки - это хорошая новость для кредитополучателей - она напрямую влияет на стоимость займов, в том числе для реального сектора. Кредиты станут доступнее. В условиях пандемии это важный фактор поддержки предприятий.

 
Теги: Новости
 
 
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Нацбанк снижает ставку рефинансирования. С этого дня она опускается до рекордных 8 процентов годовых. Регулятор утвердил это значение на прошлой неделе и тем самым...
 
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