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МТС предлагает все и сразу

20.05.2020 09:08 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС запускает акцию: смартфон Xiaomi Redmi Note 8 4/64 ГБ за 299 рублей и скидка для новичков на абонентскую плату тарифа «Безлимитище+».

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовала акция «Все и сразу!». В рамках предложения можно приобрести смартфон Xiaomi Redmi Note 8 4/64 ГБ за 299 рублей и получить скидку на абонентскую плату при подключении на тарифный план «Безлимитище+».

Купить смартфон Xiaomi Redmi Note 8 4/64 ГБ можно за 299 рублей при оплате единым платежом и заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи на тарифном плане «Безлимитище+» в течение 18 месяцев. Новые клиенты МТС получат скидку на абонентскую плату: в течение 180 дней она составит 12,50 рубля в месяц.

Также Xiaomi Redmi Note 8 4/64 ГБ можно приобрести в рассрочку: 39,72 рубля в месяц — при рассрочке на год, при рассрочке на два года сумма составит 19 рублей в месяц.

Действующие абоненты, которые являются пользователями тарифа «Безлимитище+», также смогут приобрести Xiaomi Redmi Note 8 4/64 ГБ за 299 рублей, но без скидки на абонентскую плату.

Xiaomi Redmi Note 8 оснащен четким 6,3-дюймовым экраном с поддержкой разрешения 1080x2340 пикселей, что соответствует стандарту Full HD+. Его мощная квадрокамера благодаря дополнительным сенсорам позволяет делать эффектные панорамные фото, снимки мелких предметов и создавать эффект размытия фона. А его мощный основной объектив на 48 Мп обеспечивает максимальную детализацию и улавливает наибольшее количество света.

С батареей емкостью 4000 mAh не придется беспокоиться, что Xiaomi Redmi Note 8 разрядится в самый ответственный момент — с ней он способен работать от одного заряда до двух суток.

Внимание! Количество приобретаемых смартфонов по цене со скидкой в рамках акции «Все и сразу!» ограничено в соответствии с условием: не более 1 единицы на 1 абонентский номер и не более 2 единиц для одного физического или юридического лица.

 
 
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МТС запускает акцию: смартфон Xiaomi Redmi Note 8 4/64 ГБ за 299 рублей и скидка для новичков на абонентскую плату тарифа «Безлимитище+».
 
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