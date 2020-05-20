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"Себестоимость "квадрата" высотки — $600". Большой разговор с директором ООО "СИ-трейдинг" о ценах на жилье, интересных проектах и изнанке работы застройщика
25.05.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Многие минчане мечтают о том времени, когда "квадрат" будет стоить "по $500". Мы решили не мечтать и обратились напрямую к директору крупной компании-застройщика ООО "СИ-трейдинг" Николаю Вашкевичу, чтобы узнать, насколько это реальная цена для новостроек. Заодно поговорили об условиях работы в Беларуси, интересных проектах и, конечно же, о дольщиках.
«Мы разрабатывали ПДП и на ЖК «Уручский», и на территорию «Новой Боровой»
Насколько важно для жителей многоэтажки, кто строил их дом? Принципиально ли, с какими мыслями проектировщики рисовали планировки их будущего жилья? Как только дома заселяются, за окнами высоток кипит собственная жизнь каждой отдельно взятой квартиры, но пока дом не сдан — это вотчина того человека, который за эту стройку отвечает. Мы встретились с директором ООО «СИ-трейдинг» Николаем Вашкевичем на стройке жилого дома в д.Копище. Он как раз тот человек, который строит дома.
— С чего начиналась компания «СИ-трейдинг»?
— Появилась она в 2003 году. В 2004-м мы получили акт выбора для строительства автомобильной стоянки в д.Копище. Учитывая, что тогда это была перспективная территория развития Минска, пришлось инвестировать в разработку проекта детального планирования на 300 га. Мы заключили инвестиционный договор, в результате которого и появился проект ЖК «Уручский» и Новая Боровая.
Изначально в компании работало всего несколько человек, но постепенно штат расширялся, и уже сейчас компания насчитывает около 350 сотрудников. Сегодня мы работаем не только как заказчик, но и выполняем генподрядные и проектные работы. К тому же, у компании есть филиалы в России и Литве. Однако нынешняя сложная ситуация с закрытием границ нарушила некоторые планы, поэтому сейчас все силы брошены на завершение строительных проектов здесь, в Минске.
— Сложно ли работать в кризис?
— Работа в Беларуси в качестве застройщика — это всегда сложно, даже в не кризисные времена. Конечно, когда появляются какие-то негативные события в экономическом или социальном пространстве, это не может не отразиться на любом бизнесе, в том числе и строительном.
Бывало, потратишь год на разработку проекта под панельное строительство, потом завод говорит: «Извините, у нас госзаказ или более весомый заказчик. Подождите года полтора». В итоге сотни тысяч долларов в мусорку. Дальше мы оперативно разрабатываем новый проект и начинаем строить.
В 2007 году мы начали строить один из первых в Беларуси коттеджных поселков — ЖК «Новое Тарасово». Это 86 индивидуальных коттеджей по авторскому проекту. Сейчас люди уже привыкли к подобным предложениям от различных застройщиков, а тогда, 12 лет назад, такое предложение было практически новаторским. Сначала покупатели очень активно интересовались, дома продавались и все шло хорошо. Но потом грянул кризис, и покупательская активность ожидаемо снизилась. Нам пришлось искать различные способы привлечения будущих домовладельцев. Одно из решений, на которое мы пошли — уменьшили площадь коттеджей. Маленькие площади в плохие времена всегда раскупаются.
Спустя 4 года, в 2011-м, цены на недвижимость, как и покупательский спрос, также упали. Строительные компании стали придумывать различные инструменты для реализации своих объектов, но по факту снижение цены, небольшие площади, рассрочки и репутация застройщика сделали свое дело.
— Текущая ситуация определенно не вызывает оптимизма, и с этим нужно смириться. Именно в тяжелые времена появляются идеи и решения, которые позволяют быть компании конкурентной и иметь банк решений, позволяющий зарабатывать всегда. Так, например, если на доме в д. Копище в продаже остались
Нашей строительной компании это выгодно, потому что под точно такой же процент мы привлекаем деньги банков или частных инвесторов. Так почему бы напрямую не обратиться с таким же предложением к дольщикам?
Вот и получается, что нынешний кризис также привнес на рынок еще один интересный для дольщиков инструмент.
«А как бы вы отреагировали на новость о сносе уже почти построенного дома?»
Сейчас у компании «СИ-трейдинг» три активные стройки: жилой дом №35 по генплану в д.Копище, многоуровневый паркинг со встроенными (пристроенными) помещениями общественного назначения и ЖК «Гастелло» в тихом центре Минска.
На доме в д. Копище трудятся около 80 рабочих. Строители обещают сдать дом к сентябрю. Здание выглядит уже практически готовым: на верхних этажах устанавливают окна, делают пролеты на незадымляемых лестницах, трудятся рабочие и внутри будущих квартир.
— В конце 2018 года прокуратура признала строительство 25-этажного дома №35 по генплану самовольным. Как Вы отреагировали на новость о том, что дом
— А как бы вы отреагировали на новость о сносе уже почти построенного дома? Вы знаете, строительство ЖК «Новое Тарасово» тоже началось с того, что на начальном этапе участок у нас изъяли, так как исполком неправильно выделил землю. Тогда мы пошли в суд и выиграли.
Сейчас законодательство поменялось, и хотя я понимал, что процедурно на 100% все было сделано правильно, но тем не менее нам пришлось вести переговоры и идти на компромиссы, чтобы проблему удалось решить.
Также некоторые трудности возникали и с владельцами домов по соседству со стройкой. Но это обычное дело, когда собственники частных домов и квартир против стройки многоэтажных домов по соседству. Это процесс, от которого никуда не уйти — столица растет, развивается, и это нормально, когда на свободных участках появляются новые дома. Государство всегда будет продавать участки для пополнения бюджета.
— Строительство следующего Вашего проекта — ЖК «Гастелло» — также было
— В процессе строительства в администрацию Центрального района стали поступать жалобы людей, проживающих в жилом доме №6 по ул.Гастелло, расположенном рядом со строящимся домом. Основные жалобы были на то, что наш объект нарушает инсоляцию их квартир. Совместно с администрацией Центрального района для снятия социального напряжения населения было принято решение откорректировать угол здания 2-й секции строящегося жилого дома, тем самым увеличив время инсоляции квартир. Получив разрешение на корректировку проекта и завершив проектные работы, мы подали проект в экспертизу.
Параллельно с этим наша организация изучила доступную документацию по жилому дому, в котором, по мнению жителей, нарушалась инсоляция из-за строительства возводимого нами дома. При детальном изучении документов мы обнаружили очень интересный факт: жильцы соседнего дома по ул.Гастелло, 6, «забыли» упомянуть о реконструкции своего здания и перепланировках в квартирах, не соответствующих установленным нормам. Это и привело к первоначальным нарушениям по инсоляции в упомянутых выше квартирах. Никому просто в голову не пришло, что в центре Минска может быть узаконена реконструкция с нарушениями инсоляции.
На данный момент мы
«Себестоимость «квадрата» жилого дома в Копище — $600, но сюда нужно прибавить стоимость всех инженерных сетей и дорогу»
— В одной из своих деклараций Вы писали, что в доме не предусмотрено квартир для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Как это возможно для частного застройщика с учетом обязательной социальной нагрузки?
— Да, действительно в доме в д.Копище нет квартир для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, — пояснил Николай. — Мы выполнили необходимую социальную нагрузку, но выражалась она не в том, чтобы отдать некоторую часть квартир под нужды города. Когда мы пришли на этот участок, здесь не было ничего — только поле. Мы проложили инженерные сети, построили дорогу. И это в деревне, а не только вокруг дома. По стоимости проведение всех этих работ сопоставимо со стоимостью 5% квартир в доме. Точнее, для нас это вышло даже дороже.
Вообще, когда мы пришли в д.Копище, здесь было много старых, полуветхих домов, не было дорог, магазинов и других объектов инфраструктуры. Когда мы стали выяснять у местных жителей, хотели бы они переселиться в современные квартиры в многоэтажных домах, многие отвечали утвердительно. Но всегда находились 3-5 инициативных жителей, которые отстроили себе коттеджи, считай, в Минске, и, конечно, против сноса. Основной их аргумент: эти старые дома — это историческое наследие. Но какое же это историческое наследие? Это в большинстве своем ветхие строения без коммуникаций, собственники не были против сноса. Но несколько семей смогли отстоять этот участок во время общественного обсуждения. Сейчас это выглядит как минимум странно: со всех сторон жилые кварталы, и в центре маленький пятачок старых хат и пару свежих дорогих коттеджей.
— Расскажите подробнее: из чего складывается стоимость квадратного метра?
— Себестоимость строительства в принципе величина переменная, зависит от стоимости материалов, работы, цены площадки, обременения. Последние предложения по продаже участков для застройщиков были около $350 за «квадрат» до начала строительства (включая отселение). Сюда нужно добавить проектирование, проведение инженерных сетей и строительство самого дома и парковок. Все это вкупе еще +$550—600. Мы получаем уже $950 за «квадрат» по себестоимости, когда застройщик ничего не зарабатывает. К тому же, стоимость квадратного метра зависит и от проектных решений (некоторые застройщики закладывают сюда и коэффициент «спокойного сна» — страхование своих рисков). Вот из всех этих компонентов и складывается итоговая цена «квадрата».
Себестоимость уже готового монолитно-каркасного многоэтажного жилого дома с гараж-стоянкой в д. Копище — $600 за «квадрат». Мы строим по технологии равно несущего каркаса, что позволяет не только делать здания дешевле, но и безопасней и надежней. Но нужно учесть, что $600 — это без проложенных дорог, инженерных сетей и детского садика, который мы также построили в д.Копище.
Поэтому на вопрос, будет ли в Минске стоимость квадратного метра $500, ответ может быть один: нет. Но стоимость «квадрата» может снизиться, если упадет стоимость строительных материалов и цена участков на аукционах, чего мы сейчас не наблюдаем. К тому же, многие поставщики, наоборот, подняли цены.
«Жилье сейчас покупают только те, кому оно действительно нужно»
— Какие проекты Вы сейчас разрабатываете и где?
— Как только откроют границы, мы начнем реализацию нашего проекта индивидуальных домов в Вильнюсе. Мы разработали проект коттеджного поселка, выкупили участок, но из-за карантинных мер, принятых на территории Литвы, мы не смогли оперативно начать работать на объекте. Сейчас мы готовим все необходимые комплектующие на территории Беларуси и, как только откроют границы, просто привезем в Вильнюс домокомплекты и быстро установим их.
— Есть ли разница в ведении строительства в Литве и в Беларуси?
— В Литве ,в принципе, работать в некоторых моментах проще. Например, там простая бухгалтерия, налоги раз в год, электронная процедура получения согласований и разрешений. Как итог — в Литве можно удаленно решить все формальные вопросы.
Работа с жалобами там приносит государству доход: если жалоба подтверждается и застройщик виноват, то он оплачивает большой штраф, если нет — жалобщик оплачивает расходы властей по проведенной работе, а это минимум 2-3 тысячи евро. Это стимулирует работать в рамках законодательства и местных норм, но никто лишний раз не будет тебя дергать или проверять. В Литве есть уважение к частной собственности, и это во многом определяет поведение всех сторон.
В Беларуси с этим все сложнее. У нас найти действительно интересные инвестиционные участки очень сложно. Мы бы и рады построить такой же коттеджный поселок в Минске или рядом с ним, но пока таких участков в Минске и Минском районе нет.
— Может ли любой желающий обратиться к вам в частном порядке и попросить построить дом?
— Я думаю, что да. Однако до сих пор таких запросов не было. Но мы можем построить коттедж для одной семьи. У нас очень интересные проекты по Литве, около 12 вариантов. Они отличаются от наших тем, что это дома класса А+. Это подразумевает существенную экономию на отоплении и электроэнергии при дальнейшей эксплуатации. Например, зимой за обогрев коттеджа житель заплатит около 30 евро в месяц. Для Европы это очень мало.
— Насколько платежеспособны белорусы?
— Сложно сказать. У людей в принципе деньги есть. Но жилье покупают только те, кому оно действительно нужно. Мы постепенно уходим от принципа покупки жилья в качестве инвестиций. Белорусы поняли, что покупать квартиру, чтобы сдавать ее в аренду — это во многом отложенная прибыль, а значит, можно найти варианты получения возврата с инвестиций быстрее. Здесь будущее за инвестиционными фондами и управляющими компаниями, позволяющими инвесторам пассивно получать доход, имея деньги, к примеру, не на всю квартиру или другую недвижимость, а на несколько квадратных метров. Это направление, по которому мы сейчас активно работаем.
— Какое жилье в дальнейшем будет в тренде, на Ваш взгляд?
— Думаю, что ситуация сейчас такова, что люди будут больше уходить в индивидуальное жилье с удобной инфраструктурой. В элитном сегменте будут востребованы квартиры в малоэтажных домах с отдельным входом. Еще вариант — многофункциональные дома, когда в одном здании будет расположено жилье, офисы, социальная и коммерческая инфраструктура. Люди смогут работать в офисе за соседней стенкой от своей квартиры. Другой вопрос, что законодательно Беларусь к этому не готова.
Рендеры: компания "СИ-Трейдинг".
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"Себестоимость "квадрата" высотки — $600". Большой разговор с директором ООО "СИ-трейдинг" о ценах на жилье, интересных проектах и изнанке работы застройщика
Многие минчане мечтают о том времени, когда "квадрат" будет стоить "по $500". Мы решили не мечтать и обратились напрямую к директору крупной компании-застройщика ООО...
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