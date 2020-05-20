"Себестоимость "квадрата" высотки — $600". Большой разговор с директором ООО "СИ-трейдинг" о ценах на жилье, интересных проектах и изнанке работы застройщика

«Мы разрабатывали ПДП и на ЖК «Уручский», и на территорию «Новой Боровой»

Насколько важно для жителей многоэтажки, кто строил их дом? Принципиально ли, с какими мыслями проектировщики рисовали планировки их будущего жилья? Как только дома заселяются, за окнами высоток кипит собственная жизнь каждой отдельно взятой квартиры, но пока дом не сдан — это вотчина того человека, который за эту стройку отвечает. Мы встретились с директором ООО «СИ-трейдинг» Николаем Вашкевичем на стройке жилого дома в д.Копище. Он как раз тот человек, который строит дома.

— С чего начиналась компания «СИ-трейдинг»?

— Появилась она в 2003 году. В 2004-м мы получили акт выбора для строительства автомобильной стоянки в д.Копище. Учитывая, что тогда это была перспективная территория развития Минска, пришлось инвестировать в разработку проекта детального планирования на 300 га. Мы заключили инвестиционный договор, в результате которого и появился проект ЖК «Уручский» и Новая Боровая.

Изначально в компании работало всего несколько человек, но постепенно штат расширялся, и уже сейчас компания насчитывает около 350 сотрудников. Сегодня мы работаем не только как заказчик, но и выполняем генподрядные и проектные работы. К тому же, у компании есть филиалы в России и Литве. Однако нынешняя сложная ситуация с закрытием границ нарушила некоторые планы, поэтому сейчас все силы брошены на завершение строительных проектов здесь, в Минске.

— Сложно ли работать в кризис?

— Работа в Беларуси в качестве застройщика — это всегда сложно, даже в не кризисные времена. Конечно, когда появляются какие-то негативные события в экономическом или социальном пространстве, это не может не отразиться на любом бизнесе, в том числе и строительном.

Бывало, потратишь год на разработку проекта под панельное строительство, потом завод говорит: «Извините, у нас госзаказ или более весомый заказчик. Подождите года полтора». В итоге сотни тысяч долларов в мусорку. Дальше мы оперативно разрабатываем новый проект и начинаем строить.

В 2007 году мы начали строить один из первых в Беларуси коттеджных поселков — ЖК «Новое Тарасово». Это 86 индивидуальных коттеджей по авторскому проекту. Сейчас люди уже привыкли к подобным предложениям от различных застройщиков, а тогда, 12 лет назад, такое предложение было практически новаторским. Сначала покупатели очень активно интересовались, дома продавались и все шло хорошо. Но потом грянул кризис, и покупательская активность ожидаемо снизилась. Нам пришлось искать различные способы привлечения будущих домовладельцев. Одно из решений, на которое мы пошли — уменьшили площадь коттеджей. Маленькие площади в плохие времена всегда раскупаются.

Спустя 4 года, в 2011-м, цены на недвижимость, как и покупательский спрос, также упали. Строительные компании стали придумывать различные инструменты для реализации своих объектов, но по факту снижение цены, небольшие площади, рассрочки и репутация застройщика сделали свое дело.