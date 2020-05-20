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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "На контроле Президента". Сегодня после "Панорамы" Треть всех сельхозугодий Беларуси - мелиорированные почвы. И, если за ними не следить, природа заберет свое. Каждый гектар, пригодный для использования, нужно...

Треть всех сельхозугодий Беларуси - мелиорированные почвы. И, если за ними не следить, природа заберет свое. Каждый гектар, пригодный для использования, нужно ввести в оборот - позиция государства.Как сегодня выполняются поручения Президента по поддержанию высокого уровня плодородия на мелиорированных почвах? Разберемся в очередной серии проекта. Сегодня после