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"На контроле Президента". Сегодня после "Панорамы"

20.05.2020 09:50 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Треть всех сельхозугодий Беларуси - мелиорированные почвы. И, если за ними не следить, природа заберет свое. Каждый гектар, пригодный для использования, нужно ввести в оборот - позиция государства. 

Как сегодня выполняются поручения Президента по поддержанию высокого уровня плодородия на мелиорированных почвах? Разберемся в очередной серии проекта "На контроле Президента". Сегодня после "Панорамы".


 
 
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Треть всех сельхозугодий Беларуси - мелиорированные почвы. И, если за ними не следить, природа заберет свое. Каждый гектар, пригодный для использования, нужно...
 
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