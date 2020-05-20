|
"На контроле Президента". Сегодня после "Панорамы"
20.05.2020 09:50 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTТреть всех сельхозугодий Беларуси - мелиорированные почвы. И, если за ними не следить, природа заберет свое. Каждый гектар, пригодный для использования, нужно ввести в оборот - позиция государства.
Как сегодня выполняются поручения Президента по поддержанию высокого уровня плодородия на мелиорированных почвах? Разберемся в очередной серии проекта
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Треть всех сельхозугодий Беларуси - мелиорированные почвы. И, если за ними не следить, природа заберет свое. Каждый гектар, пригодный для использования, нужно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)