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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Церемонию вручения документов об образовании планируют провести на открытом воздухе 10 июня Церемонию вручения документов об образовании в минских школах планируют провести на открытом воздухе 10 июня. Церемонии организуют с учетом...

Церемонию вручения документов об образовании в минских школах планируют провести на открытом воздухе 10 июня.Церемонии организуют с учетом санитарно-гигиенических требований. "10 июня минским школьникам вручат аттестаты в торжественной обстановке во второй половине дня. Единственное, от чего мы уходим, - проведение развлекательных мероприятий после этого", - сказал первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите