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Церемонию вручения документов об образовании планируют провести на открытом воздухе 10 июня
20.05.2020 12:24 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЦеремонию вручения документов об образовании в минских школах планируют провести на открытом воздухе 10 июня.
Церемонии организуют с учетом санитарно-гигиенических требований. "10 июня минским школьникам вручат аттестаты в торжественной обстановке во второй половине дня. Единственное, от чего мы уходим, - проведение развлекательных мероприятий после этого", - сказал первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич.
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Церемонию вручения документов об образовании в минских школах планируют провести на открытом воздухе 10 июня. Церемонии организуют с учетом...
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