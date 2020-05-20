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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомельской области запустили первую в регионе ГЭС Первую в регионе гидроэлектростанцию запустили в Гомельской области. Инвестпроект реализовали в Добруше на реке Ипуть. Пусконаладочные работы велись месяц....

Первую в регионе гидроэлектростанцию запустили в Гомельской области. Инвестпроект реализовали в Добруше на реке Ипуть. Пусконаладочные работы велись месяц. Сейчас все системы работают на 70 % своих возможностей. При максимальной загрузке станция сможет вырабатывать 450 киловатт зеленой энергии в час. Этого достаточно, чтобы снабдить электричеством весь райцентр. Контракты на поставку энергии с добрушской станцией подписаны на 10 лет вперед.