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В Гомельской области запустили первую в регионе ГЭС
20.05.2020 17:18 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПервую в регионе гидроэлектростанцию запустили в Гомельской области. Инвестпроект реализовали в Добруше на реке Ипуть. Пусконаладочные работы велись месяц. Сейчас все системы работают на 70 % своих возможностей. При максимальной загрузке станция сможет вырабатывать 450 киловатт зеленой энергии в час. Этого достаточно, чтобы снабдить электричеством весь райцентр. Контракты на поставку энергии с добрушской станцией подписаны на 10 лет вперед.
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Первую в регионе гидроэлектростанцию запустили в Гомельской области. Инвестпроект реализовали в Добруше на реке Ипуть. Пусконаладочные работы велись месяц....
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