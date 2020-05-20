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В Гомельской области запустили первую в регионе ГЭС

20.05.2020 17:18 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Первую в регионе гидроэлектростанцию запустили в Гомельской области. Инвестпроект реализовали в Добруше на реке Ипуть.  Пусконаладочные работы  велись месяц. Сейчас все системы работают на 70 % своих возможностей. При максимальной загрузке  станция сможет вырабатывать 450 киловатт зеленой энергии в час. Этого достаточно, чтобы снабдить электричеством весь райцентр. Контракты на поставку энергии с добрушской станцией подписаны на 10 лет вперед.

 
 
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Первую в регионе гидроэлектростанцию запустили в Гомельской области. Инвестпроект реализовали в Добруше на реке Ипуть.  Пусконаладочные работы  велись месяц....
 
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